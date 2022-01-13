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Блинкен заявил, что товары для ракетной программы КНДР идут из России
Блинкен заявил, что товары для ракетной программы КНДР идут из России - РИА Новости, 13.01.2022
Блинкен заявил, что товары для ракетной программы КНДР идут из России
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию "Парсек", попавшую под американские санкции, "ключевым источником" товаров и технологий для... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T02:11
2022-01-13T02:11
в мире
сша
кндр (северная корея)
энтони блинкен
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию "Парсек", попавшую под американские санкции, "ключевым источником" товаров и технологий для северокорейской ракетной программы.По его утверждению, гражданин КНДР О Ён Хо в 2016-2021 годах сотрудничал с фирмой "Парсек" и ее директором по развитию, россиянином Романом Аларом с целью закупок кевларовой нити, арамидного волокна, авиационного топлива, подшипников и высокоточных фрезерных станков.США накануне ввели санкции за нарушение режима нераспространения против компании "Парсек" и семи физических лиц, включая Алара и шестерых граждан КНДР, которые, по данным американских властей, проживают в России, как О Ён Хо, или в Китае.
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в мире, сша, кндр (северная корея), энтони блинкен, вашингтон, россия
02:11 13.01.2022
 
Блинкен заявил, что товары для ракетной программы КНДР идут из России

Блинкен назвал компанию из РФ "ключевым источником" товаров для ракетной программы КНДР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию "Парсек", попавшую под американские санкции, "ключевым источником" товаров и технологий для северокорейской ракетной программы.
По его утверждению, гражданин КНДР О Ён Хо в 2016-2021 годах сотрудничал с фирмой "Парсек" и ее директором по развитию, россиянином Романом Аларом с целью закупок кевларовой нити, арамидного волокна, авиационного топлива, подшипников и высокоточных фрезерных станков.
"Взаимоотношения между О Ён Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО "Парсек" являются ключевым источником товаров и технологий... для ракетной программы КНДР", - сказано в заявлении Блинкена.
США накануне ввели санкции за нарушение режима нераспространения против компании "Парсек" и семи физических лиц, включая Алара и шестерых граждан КНДР, которые, по данным американских властей, проживают в России, как О Ён Хо, или в Китае.
Испытание гиперзвуковой ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 00:29
КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
 
В миреСШАКНДР (Северная Корея)Энтони БлинкенВашингтонРоссия
 
 
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