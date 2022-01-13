https://ria.ru/20220113/kndr-1767587871.html

Блинкен заявил, что товары для ракетной программы КНДР идут из России

Блинкен заявил, что товары для ракетной программы КНДР идут из России - РИА Новости, 13.01.2022

Блинкен заявил, что товары для ракетной программы КНДР идут из России

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию "Парсек", попавшую под американские санкции, "ключевым источником" товаров и технологий для... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T02:11

2022-01-13T02:11

2022-01-13T02:11

в мире

сша

кндр (северная корея)

энтони блинкен

вашингтон

россия

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию "Парсек", попавшую под американские санкции, "ключевым источником" товаров и технологий для северокорейской ракетной программы.По его утверждению, гражданин КНДР О Ён Хо в 2016-2021 годах сотрудничал с фирмой "Парсек" и ее директором по развитию, россиянином Романом Аларом с целью закупок кевларовой нити, арамидного волокна, авиационного топлива, подшипников и высокоточных фрезерных станков.США накануне ввели санкции за нарушение режима нераспространения против компании "Парсек" и семи физических лиц, включая Алара и шестерых граждан КНДР, которые, по данным американских властей, проживают в России, как О Ён Хо, или в Китае.

https://ria.ru/20220112/raketa-1767423773.html

сша

кндр (северная корея)

вашингтон

россия

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в мире, сша, кндр (северная корея), энтони блинкен, вашингтон, россия