https://ria.ru/20220113/kndr-1767587871.html
Блинкен заявил, что товары для ракетной программы КНДР идут из России
Блинкен заявил, что товары для ракетной программы КНДР идут из России - РИА Новости, 13.01.2022
Блинкен заявил, что товары для ракетной программы КНДР идут из России
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию "Парсек", попавшую под американские санкции, "ключевым источником" товаров и технологий для... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T02:11
2022-01-13T02:11
2022-01-13T02:11
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию "Парсек", попавшую под американские санкции, "ключевым источником" товаров и технологий для северокорейской ракетной программы.По его утверждению, гражданин КНДР О Ён Хо в 2016-2021 годах сотрудничал с фирмой "Парсек" и ее директором по развитию, россиянином Романом Аларом с целью закупок кевларовой нити, арамидного волокна, авиационного топлива, подшипников и высокоточных фрезерных станков.США накануне ввели санкции за нарушение режима нераспространения против компании "Парсек" и семи физических лиц, включая Алара и шестерых граждан КНДР, которые, по данным американских властей, проживают в России, как О Ён Хо, или в Китае.
https://ria.ru/20220112/raketa-1767423773.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), энтони блинкен, вашингтон, россия
Блинкен заявил, что товары для ракетной программы КНДР идут из России
Блинкен назвал компанию из РФ "ключевым источником" товаров для ракетной программы КНДР