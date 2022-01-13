Санкции не решат проблему Корейского полуострова, считают в МИД Китая
МИД Китая: санкции США не решат проблему Корейского полуострова
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Санкции не помогут урегулировать проблему Корейского полуострова, все стороны должны проявлять осторожность в заявлениях и действиях, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США предлагают ввести новые санкции ООН против Северной Кореи в ответ на пуски баллистических ракет в последние месяцы. Также, как сообщил РИА Новости американский дипломат, США предложили наложить санкции ООН на пятерых лиц из ранее внесенных в санкционные списки американского минфина за связи с КНДР.
"Китайская сторона всегда выступала против того, чтобы какая бы то ни было страна, руководствуясь своим внутренним законодательством, вводила односторонние санкции и прибегала к применению так называемой экстерриториальной юрисдикции в отношении других государств", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что использование санкций по любому поводу "не поможет урегулировать проблему Корейского полуострова". "Мы надеемся, что все соответствующие стороны будут проявлять осторожность в заявлениях и действиях, придерживаться правильного направления диалога и консультаций, прикладывать больше усилий для стабилизации обстановки, совместно продвигать процесс политического урегулирования проблемы Корейского полуострова", - добавил он.
Северная Корея во вторник произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. Позже КНДР подтвердила проведение испытания гиперзвуковой ракеты в присутствии лидера страны Ким Чен Ына и заявила, что снаряд поразил цель на расстоянии в 1000 километров, совершив при этом маневр протяженностью 240 километров.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально подтвердил, что северокорейская ракета в этот раз пролетела минимум 700 километров, а наивысшая скорость на взлете составила 10 Махов при наибольшей высоте полета в 60 километров.
Предыдущее испытание похожего снаряда прошло в КНДР 5 января. До этого Северная Корея провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8" в конце сентября 2021 года. Оба раза южнокорейские военные заявляли, что ракета пока находится на начальной стадии разработки, ее перехват возможен.