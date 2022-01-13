https://ria.ru/20220113/kitay-1767611963.html

Глава МИД Литвы призвал Евросоюз дать отпор Китаю

Глава МИД Литвы призвал Евросоюз дать отпор Китаю - РИА Новости, 13.01.2022

Глава МИД Литвы призвал Евросоюз дать отпор Китаю

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз дать отпор Китаю на фоне экономического конфликта между сторонами. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:31

2022-01-13T10:31

2022-01-13T10:31

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мид кнр

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еврокомиссия

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз дать отпор Китаю на фоне экономического конфликта между сторонами.Ранее торговый представитель США Кэтрин Тай в разговоре с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом выразила готовность работать с Евросоюзом и его членами для противодействия дипломатическому и экономическому притеснению Литвы со стороны Китая."Теперь требуется очень ясный ответ от Европы. Европа должна заявить, что это касается не только рынка одной конкретной страны. Это проверка на прочность всей системы мировой торговли, основанной на правилах. Европа должна дать отпор", - заявил Ландсбергис в интервью газете Financial Times.Глава МИД подчеркнул, что Вильнюс не противостоит Пекину, имеет право на установление торговых и культурных связей с Тайванем."Литва не сделала ничего плохого, ничего незаконного, мы не нарушали каких-либо международных обязательств. Как раз наоборот. То, что сейчас делается с нашими компаниями, изменение имени нашего посольства в одностороннем порядке, то, что делается с компаниями других европейских государств, все это, вероятнее всего, незаконно", - добавил он.Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал ошибкой открытие представительства Тайваня, а не его столицы Тайбэя в стране.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. В большинстве стран мира действуют представительства Тайбэя - столицы Тайваня, что помогает избежать конфликтов с КНР.В США выражают обеспокоенность сообщениями о том, что таможенные власти КНР не допускают в страны литовские товары или товары с литовскими компонентами, а также отвергают заявки на импорт от Литвы. Домбровскис ранее говорил, что китайские рестрикции сказываются на товарах из других стран Евросоюза.

https://ria.ru/20211202/kitay-1761823104.html

https://ria.ru/20211104/kitay-1757687588.html

https://ria.ru/20210329/unizhenie-1603336934.html

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в мире, сша, вильнюс, тайвань, валдис домбровскис, мид кнр, евросоюз, еврокомиссия, гитанас науседа