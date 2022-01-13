Глава МИД Литвы призвал Евросоюз дать отпор Китаю
Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал ЕС дать отпор Китаю на фоне экономического конфликта
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Ранее торговый представитель США Кэтрин Тай в разговоре с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом выразила готовность работать с Евросоюзом и его членами для противодействия дипломатическому и экономическому притеснению Литвы со стороны Китая.
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"Теперь требуется очень ясный ответ от Европы. Европа должна заявить, что это касается не только рынка одной конкретной страны. Это проверка на прочность всей системы мировой торговли, основанной на правилах. Европа должна дать отпор", - заявил Ландсбергис в интервью газете Financial Times.
"Литва не сделала ничего плохого, ничего незаконного, мы не нарушали каких-либо международных обязательств. Как раз наоборот. То, что сейчас делается с нашими компаниями, изменение имени нашего посольства в одностороннем порядке, то, что делается с компаниями других европейских государств, все это, вероятнее всего, незаконно", - добавил он.
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Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал ошибкой открытие представительства Тайваня, а не его столицы Тайбэя в стране.
Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. В большинстве стран мира действуют представительства Тайбэя - столицы Тайваня, что помогает избежать конфликтов с КНР.
В США выражают обеспокоенность сообщениями о том, что таможенные власти КНР не допускают в страны литовские товары или товары с литовскими компонентами, а также отвергают заявки на импорт от Литвы. Домбровскис ранее говорил, что китайские рестрикции сказываются на товарах из других стран Евросоюза.
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