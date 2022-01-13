Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/kitay-1767611963.html
Глава МИД Литвы призвал Евросоюз дать отпор Китаю
Глава МИД Литвы призвал Евросоюз дать отпор Китаю - РИА Новости, 13.01.2022
Глава МИД Литвы призвал Евросоюз дать отпор Китаю
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз дать отпор Китаю на фоне экономического конфликта между сторонами. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:31
2022-01-13T10:31
в мире
сша
вильнюс
тайвань
валдис домбровскис
мид кнр
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз дать отпор Китаю на фоне экономического конфликта между сторонами.Ранее торговый представитель США Кэтрин Тай в разговоре с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом выразила готовность работать с Евросоюзом и его членами для противодействия дипломатическому и экономическому притеснению Литвы со стороны Китая."Теперь требуется очень ясный ответ от Европы. Европа должна заявить, что это касается не только рынка одной конкретной страны. Это проверка на прочность всей системы мировой торговли, основанной на правилах. Европа должна дать отпор", - заявил Ландсбергис в интервью газете Financial Times.Глава МИД подчеркнул, что Вильнюс не противостоит Пекину, имеет право на установление торговых и культурных связей с Тайванем."Литва не сделала ничего плохого, ничего незаконного, мы не нарушали каких-либо международных обязательств. Как раз наоборот. То, что сейчас делается с нашими компаниями, изменение имени нашего посольства в одностороннем порядке, то, что делается с компаниями других европейских государств, все это, вероятнее всего, незаконно", - добавил он.Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал ошибкой открытие представительства Тайваня, а не его столицы Тайбэя в стране.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. В большинстве стран мира действуют представительства Тайбэя - столицы Тайваня, что помогает избежать конфликтов с КНР.В США выражают обеспокоенность сообщениями о том, что таможенные власти КНР не допускают в страны литовские товары или товары с литовскими компонентами, а также отвергают заявки на импорт от Литвы. Домбровскис ранее говорил, что китайские рестрикции сказываются на товарах из других стран Евросоюза.
https://ria.ru/20211202/kitay-1761823104.html
https://ria.ru/20211104/kitay-1757687588.html
https://ria.ru/20210329/unizhenie-1603336934.html
сша
вильнюс
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вильнюс, тайвань, валдис домбровскис, мид кнр, евросоюз, еврокомиссия, гитанас науседа
10:31 13.01.2022
 
Глава МИД Литвы призвал Евросоюз дать отпор Китаю

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал ЕС дать отпор Китаю на фоне экономического конфликта

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз дать отпор Китаю на фоне экономического конфликта между сторонами.
Ранее торговый представитель США Кэтрин Тай в разговоре с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом выразила готовность работать с Евросоюзом и его членами для противодействия дипломатическому и экономическому притеснению Литвы со стороны Китая.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 14:31
Китай призвал США и ЕС отказаться от менталитета холодной войны
"Теперь требуется очень ясный ответ от Европы. Европа должна заявить, что это касается не только рынка одной конкретной страны. Это проверка на прочность всей системы мировой торговли, основанной на правилах. Европа должна дать отпор", - заявил Ландсбергис в интервью газете Financial Times.
Глава МИД подчеркнул, что Вильнюс не противостоит Пекину, имеет право на установление торговых и культурных связей с Тайванем.
"Литва не сделала ничего плохого, ничего незаконного, мы не нарушали каких-либо международных обязательств. Как раз наоборот. То, что сейчас делается с нашими компаниями, изменение имени нашего посольства в одностороннем порядке, то, что делается с компаниями других европейских государств, все это, вероятнее всего, незаконно", - добавил он.
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября 2021, 11:30
Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал ошибкой открытие представительства Тайваня, а не его столицы Тайбэя в стране.
Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. В большинстве стран мира действуют представительства Тайбэя - столицы Тайваня, что помогает избежать конфликтов с КНР.
В США выражают обеспокоенность сообщениями о том, что таможенные власти КНР не допускают в страны литовские товары или товары с литовскими компонентами, а также отвергают заявки на импорт от Литвы. Домбровскис ранее говорил, что китайские рестрикции сказываются на товарах из других стран Евросоюза.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта 2021, 17:26
The Spectator рассказал об "унижении Евросоюза" перед Китаем
 
В миреСШАВильнюсТайваньВалдис ДомбровскисМИД КНРЕвросоюзЕврокомиссияГитанас Науседа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
22:51Тарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов
Лента новостейМолния
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфиреТарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов