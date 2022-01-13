https://ria.ru/20220113/kino-1767513725.html

"Лакричная пицца" — авторский фильм, который обрадует всех

"Лакричная пицца" — авторский фильм, который обрадует всех - РИА Новости, 13.01.2022

"Лакричная пицца" — авторский фильм, который обрадует всех

Наконец-то в прокате картина, которую хочется посоветовать всем без исключения. И не потребуется предупреждать, что там показывают ужасные вещи, способные... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T08:00

2022-01-13T08:00

2022-01-13T08:10

культура

лос-анджелес

пол томас андерсон

шон пенн

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Егор Беликов. Наконец-то в прокате картина, которую хочется посоветовать всем без исключения. И не потребуется предупреждать, что там показывают ужасные вещи, способные покоробить неокрепшие умы или оскорбить чьи-то чувства. Лента с причудливым названием "Лакричная пицца" подойдет любому, более того: всем бы ее увидеть — и желательно на большом экране. Ведь нечасто просмотр современного фильма дарит такой психотерапевтический эффект. Притом это подчеркнуто авторское кино, бескомпромиссное, которое не прогибается перед зрителем ни на секунду, — уж таков режиссер Пол Томас Андерсон ("Нефть", "Мастер", "Ночи в стиле буги", "Призрачная нить" — у него вообще нет плохих фильмов). Как так получилось и почему — в материале РИА Новости.На водяном матрасе в прошлоеПодросток по имени Гэри одним прекрасным летом подружился с девушкой Аланой на десять лет старше и ловко заманил ее во множество авантюр, которые лишь чудом удается воплотить в жизнь. Однажды этот юный актер проходит мимо магазина, где продают только что изобретенный водяной матрас, — и немедленно затевает предприятие по дистрибуции в своем районе. Рекламирует вновь открывшийся шоурум Алана в купальнике.Потом то же самое место он перезапускает как зал игровых автоматов, которые только-только разрешили в его штате. Тем временем Алана не перестает размышлять, чем же, кроме странной дружбы со школьником, ей занять жизнь, тем более что на нее давит еврейская семья. Девушка клеится к кинозвезде (Шон Пенн) после проб, работает на кампании кандидата в мэры (Бен Сэфди). Но все закончится хорошо, и влюбленные будут вместе — наперекор всем предрассудкам.Почему это все так сильно трогает? С ходу и не поймешь. Здесь примерно каждая деталь очень нюансирована, начиная с выбора исполнителей главных ролей: дебютируют в полном метре сын гениального актера Филипа Сеймура Хоффмана (снимавшегося у Андерсона) Купер и Алана Хаим из группы Haim.Нашли отражение в сюжете и разнообразные вроде бы незначительные исторические подробности 1973 года в Америке. Тогда случился топливный кризис и вышел фильм Джорджа Лукаса "Американские граффити", чем-то подозрительно похожий на "Лакричную пиццу".Словом, в мастерстве стилизации Пол Томас Андерсон, один из сильнейших, вероятно, режиссеров наших дней, значительно преуспел. Но объяснять себе все эти детали не потребуется. Куда важнее, что у него получился фильм, с которым хочется слиться без остатка и вспоминать с благодарностью за проведенное время. Да, это все — экранная иллюзия, жизнь не так уж проста и беззаботна, но хотя бы на два часа в компании "Лакричной пиццы" об этом удается успешно позабыть.С другой стороны, в наши времена даже настолько непровокационный сюжет может, оказывается, кого-то разозлить. Твиттер-активисты утверждают, что недопустимо и кощунственно демонстрировать на экране и поощрять любовь с не полностью дееспособным тинейджером. Впрочем, в фильме ясно декларируется, что героиня Аланы Хаим вовсе не находится по отношению к новообретенному другу в позиции силы, а значит, не давит на него и ни к чему некошерному не склоняет, — стало быть, и активистские обвинения довольно беспомощны.Не кончится летоЛадно, вот на этом месте уже стоит наконец признаться: наверное, тем, кто еще не дожил хотя бы до возраста Гэри, трудно будет понять, в чем очарование "Лакричной пиццы". Но в России вас все равно до 18-ти не пустят на сеанс данного фильма даже в сопровождении родителей. Хотя фактически ничего по-настоящему предосудительного там, разумеется, не показывают, разве что пару раз довольно культурно шутят и несколько раз чуть пожирнее намекают на некую околосексуальную тему. Но как будто в реальности об этом совсем никто и никогда не говорит. Возможно, потому что стыдно.Вот, наверное, главное достоинство нового фильма Пола Томаса Андерсона — он освежающе правдив и искренен, настолько все просто. Это словно экранизированная подростковая греза самого режиссера о внезапной любви, вспыхнувшей одним прекрасным летним днем.И заодно — по сути, идеальное сочинение на тему, как любой бы из нас провел лето. Желательно — в возрасте 15 лет, открывая один бизнес за другим, занимаясь чем-то не очень ответственным, но увлекательным, втайне мечтая о неожиданной подружке сильно старше, которая еще и постоянно рядом, потому что пока не понимает, что вы с ней теперь вместе навсегда. Ну и к тому же еще пожелание по мелочи — чтобы это был Лос-Анджелес 1973-го, именно такой, какой нам и показывают в "Лакричной пицце".

https://ria.ru/20220112/kino-1767378459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лос-анджелес, пол томас андерсон, шон пенн, кино и сериалы, лучшие фильмы, что посмотреть