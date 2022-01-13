https://ria.ru/20220113/kiev-1767622119.html

В Киеве возмутились отсутствием Украины на переговорах России и США

В Киеве возмутились отсутствием Украины на переговорах России и США - РИА Новости, 13.01.2022

В Киеве возмутились отсутствием Украины на переговорах России и США

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал прошедшие в Женеве и Брюсселе переговоры между представителями РФ, США и НАТО, посетовав на то, что обсуждение Украины... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:22

2022-01-13T11:22

2022-01-13T11:22

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал прошедшие в Женеве и Брюсселе переговоры между представителями РФ, США и НАТО, посетовав на то, что обсуждение Украины проходит без участия страны.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене позднее пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220113/estoniya-1767589196.html

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в мире, киев, вена, дмитрий песков, виталий кличко, нато, совет россия-нато, россия