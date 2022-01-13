https://ria.ru/20220113/khramy-1767539526.html

"Гораздо ближе, чем кажется". На Украине нашли "виновника" всех бед

"Гораздо ближе, чем кажется". На Украине нашли "виновника" всех бед - РИА Новости, 13.01.2022

"Гораздо ближе, чем кажется". На Украине нашли "виновника" всех бед

Раскольники обвинили светский Киев в смертном грехе: власти, по их словам, тормозят переход общин из Украинской православной церкви Московского патриархата в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T08:00

2022-01-13T08:00

2022-01-13T08:09

религия

киев

сша

владимир зеленский

русская православная церковь

петр порошенко

украинская православная церковь

епифаний думенко

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Олег Налисник. Раскольники обвинили светский Киев в смертном грехе: власти, по их словам, тормозят переход общин из Украинской православной церкви Московского патриархата в новую структуру — ПЦУ. Прежде они твердили только об "агентах Москвы". С чем связано изменение риторики — в материале РИА Новости."Начался спад"Третью годовщину "нового дня независимости" — дарования томоса об автокефалии "Православной церкви Украины" (ПЦУ) — в стране толком не заметили. Ни пафосных речей, ни торжественных собраний. Как и поздравлений от официальных лиц: президент Владимир Зеленский уже несколько месяцев делает вид, что автокефальной структуры не существует.На молчание посетовал лидер раскольников Епифаний Думенко. Он завуалированно обвинил светский Киев в главной проблеме — отсутствии новых общин. Ведь в начале 2019-го ПЦУ быстро приросла несколькими сотнями храмов — за счет канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ)."В течение последнего года переходов было значительно меньше. Этот спад начался еще с приходом новой власти", — пожаловался Думенко журналистам.К раскольнической структуре, по его данным, за три года примкнуло около 700 общин УПЦ. Хотя ожидали "подавляющего большинства", причем за короткий срок. У ПЦУ, по собственным подсчетам, почти семь тысяч приходов.В то же время Украинская церковь, несмотря на захваты храмов раскольниками и давление властей, потихоньку растет. Сейчас у нее почти 12400 общин.Мнимые общиныНа Украине действуют три организации, претендующие на главенство среди православных (около 70 процентов населения), — помимо УПЦ и ПЦУ, это еще "Киевский патриархат" (КП) Филарета Денисенко.Матерый раскольник учредил его в 1990-х, самочинно отделившись от РПЦ. Структуру активно поддерживали власти, а та отвечала взаимностью: продвигала националистическую повестку. Дошло до того, что на некоторых приходах КП появились иконы Бандеры и Шухевича.А в 2018-м именно "Киевский патриархат" стал основой для ПЦУ. Его служители автоматически перешли в новую организацию. Денисенко ликвидировал одноименное юрлицо, за что его назначили "почетным патриархом". Иными словами, отправили на пенсию.Но он хотел абсолютной власти в "Православной церкви Украины". Поэтому через полгода, рассорившись с Думенко, своим воспитанником, покинул ее и заявил о возрождении "Киевского патриархата". Раскольническое движение разделилось изнутри.Вот только вернуть им же упраздненную структуру Филарету не удалось — власти отказали в регистрации. Ситуация комичная: Денисенко возглавляет "церковь", которой официально не существует. При этом за ним стоит вполне реальная сила — тысячи прихожан как на Украине, так и за рубежом, в том числе в США.Более того, юридически его организации принадлежит большинство приходов в составе… ПЦУ. Дело в том, что каждая отдельно взятая община по светскому закону меняет юрисдикцию добровольно — решением прихожан. Но почти 3400 храмов "Киевского патриархата" до сих пор не сделали этого, хотя раскольнические лидеры обязали последователей "переоформиться" в структуру Епифания Думенко. Судя по данным реестра украинского Минюста, под ним сейчас 2280 приходов, тогда как к Филарету относятся 3380. Еще более тысячи — "в процессе переоформления"."Власти удивили"Вопрос о числе приходов действительно очень важный. Прежде всего для ПЦУ. Именно это, говорят ее представители, влияет на признание структуры в православном мире. Сейчас организацию считают канонической только четыре из пятнадцати поместных церквей.Представитель самосвятов "архиепископ" Нестор Пысик пересказал журналистам слова иерарха Румынской церкви, которая еще не определилась с украинским вопросом. "Он отмечал: пока не начнутся массовые переходы общин, будет выглядеть, что половина населения Украины является пророссийской, — передал раскольник. — Прямо сказано не было, но понятно, что они не хотят ссориться с Россией, пока не видят реальных шагов к церковному объединению в нашей стране. То есть пока наша церковь не станет в разы больше, чем российская (УПЦ. — Прим. ред.)".Неубедительно раскольники выглядят и в глазах сограждан. Социологи давно подметили, что большинство украинцев толком не воцерковлены. В храм заходят ситуативно — естественно, в ближайший. И наиболее доступные принадлежат УПЦ, а не самосвятам.Усугубляет проблему юридическая путаница: многие раскольнические приходы принадлежат то ли ПЦУ, то ли "Киевскому патриархату". Что, конечно, раздражает лидеров "новой церкви"."Проще получить томос на Фанаре, чем государственные документы о регистрации в Киеве. К сожалению, государственная машина, волнуясь за предоставление автокефалии Константинополем, сама очень туго думала о решении юридических вопросов, за которые была ответственна. Объединительный собор состоялся 15 декабря 2018-го, а церковь государство зарегистрировало в конце января или даже в феврале (следующего года. — Прим. ред.). И это меня больше всего удивляет. На мой взгляд, если государство так волновалось по поводу судьбы ПЦУ, то должно было зарегистрировать ее уже на следующий день после создания, 16 декабря 2018-го", — заявил представитель "новой церкви" Александр Драбинко.В ожидании смены властиВ ПЦУ еще недавно обвиняли в своих проблемах "российских агентов". Мол, это они запугивают простых прихожан и мешают сменить юрисдикцию. Теперь же акценты сместились: виноваты власти как на местах, так и в Киеве."Президент Зеленский в какой-то момент стал проявлять внимание к "новой церкви", в конце 2020-го выступал в ее поддержку. И раскольники понадеялись, что в 2021-м пожнут плоды. Но этого не случилось", — поясняет историк украинского православия Владислав Петрушко.Не помогло и то, что нынешний глава государства "взял курс предшественника" — Петра Порошенко, но в церковные дела не влез. А без поддержки властей автокефальный проект, считает эксперт, мало на что способен."Ведь ПЦУ создавалась при активном участии Порошенко, — продолжает Петрушко. — А теперь выступает на его стороне, и рейтинг политика догоняет президента. Видимо, Думенко и подсуетился в ожидании выборов главы государства и возможной победы покровителя".Теперь у раскольников новый враг — официальный Киев, а не "российский агрессор". Поэтому вместо обещанного ими три года назад "единства Украины" — разделение в обществе, которое только усугубится.

https://ria.ru/20211208/raskol-1762631717.html

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киев, сша, владимир зеленский, русская православная церковь, петр порошенко, украинская православная церковь, епифаний думенко, православная церковь украины (пцу), россия