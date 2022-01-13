https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767660838.html
Путин обсудил с президентом Узбекистана события в Казахстане
Путин обсудил с президентом Узбекистана события в Казахстане - РИА Новости, 13.01.2022
Путин обсудил с президентом Узбекистана события в Казахстане
Президент России Владимир Путин обсудил события в Казахстане с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, отмечена решительность казахского руководства в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:01
2022-01-13T14:01
2022-01-13T14:12
казахстан
узбекистан
в мире
владимир путин
одкб
шавкат мирзиеев
касым-жомарт токаев
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил события в Казахстане с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, отмечена решительность казахского руководства в стабилизации ситуации, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что в ходе телефонного разговора президенты обсудили недавние события в Казахстане."Отмечено, что благодаря решительным и последовательным действиям казахстанского руководства, лично президента Касым-Жомарта Токаева, а также своевременной и эффективной помощи по линии ОДКБ удалось оперативно стабилизировать ситуацию в стране", - говорится в сообщении.При обмене мнениями по вопросам двусторонней повестки дня главы государств подтвердили настрой на последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Шавката Мирзиёева в Россию в ноябре 2021 года – в интересах дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767613186.html
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казахстан, узбекистан, в мире, владимир путин, одкб, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев, россия
14:01 13.01.2022 (обновлено: 14:12 13.01.2022)
Путин обсудил с президентом Узбекистана события в Казахстане
Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиеевым события в Казахстане