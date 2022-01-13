https://ria.ru/20220113/kadyrov-1767619380.html

Кадыров попросил ингушский народ предъявить ему обоснованные обвинения

Кадыров попросил ингушский народ предъявить ему обоснованные обвинения - РИА Новости, 13.01.2022

Кадыров попросил ингушский народ предъявить ему обоснованные обвинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с обращением к ингушскому народу и попросил предъявить ему обоснованные обвинения. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:11

2022-01-13T11:11

2022-01-13T13:39

общество

рамзан кадыров

россия

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ГРОЗНЫЙ, 13 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с обращением к ингушскому народу и попросил предъявить ему обоснованные обвинения."Большая просьба к ингушскому народу: если я ваш враг, то определите степень вины и степень наказания, что вы планируете делать со мной: убить меня, изгнать, избить. И в чем я провинился — обоснуйте юридически, шариатски, по обычаям — не имеет значения. И обратитесь к нашему роду — старейшему роду", — сказал он в видео, опубликованном в инстаграме.На обоснование претензий глава республики дал трое суток начиная с сегодня."А если не получится, то необоснованно меня обвиняете, стараетесь задеть честь, достоинство. Я вас уверяю, я так дешево вас не оставлю, постараюсь вас спросить сполна. Для меня не существуют никакие законы, чтобы отстаивать свою честь и достоинство, достоинство семьи, народа. Я буду использовать все, и я не оставлю тех людей, которые хотят запятнать честь достоинство и моего народа, рода, семьи. Я пойду на все. Я вам обещаю дать достойный ответ. Буду ждать три дня", — сказал Кадыров.При этом он выразил уверенность, что ингушский народ его любит, хотя есть и те, кто относится к нему с завистью и ревностью.В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее равноценный обмен территориями. Из-за этого в Ингушетии начались протестные акции. Вопрос рассматривался в Конституционном суде России, и тот признал соглашение соответствующим Конституции. Но некоторые представители ингушского общества с таким решением не согласны. В последнее время в соцсетях звучат обвинения в адрес Кадырова от ряда общественников. С официальными заявлениями никто в Ингушетии не выступал.Ситуация обострилась после того, как бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед тейпом за объятия с Кадыровым на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева в начале января.

https://ria.ru/20220108/pokhischenie-1766974855.html

https://ria.ru/20211226/zhenschina-1765561023.html

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общество, рамзан кадыров, россия