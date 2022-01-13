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Военнослужащие армии Израиля погибли из-за ошибочно открытого огня
Военнослужащие армии Израиля погибли из-за ошибочно открытого огня - РИА Новости, 13.01.2022
Военнослужащие армии Израиля погибли из-за ошибочно открытого огня
Двое военнослужащих армии Израиля скончались после того, как по ним был ошибочно открыт огонь израильскими военными в Иорданской долине, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:59
2022-01-13T10:59
в мире
израиль
иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. Двое военнослужащих армии Израиля скончались после того, как по ним был ошибочно открыт огонь израильскими военными в Иорданской долине, сообщает пресс-служба армии."Два офицера армии обороны Израиля были убиты во время патрулирования в районе военной базы израильской армии в Иорданской долине. Офицеры были неверно идентифицированы и по ошибке убиты огнем армии Израиля", - говорится в сообщении.Обстоятельства происшествия выясняются. Семьи погибших уведомлены о случившемся.Как пишут местные СМИ, военные находились в Иорданской долине на учениях. Они патрулировали местность и, заметив подозрительное движение, начали процедуру задержания, включающую в себя предупредительные выстрелы в воздух.Находившийся рядом военнослужащий принял их за террористов и открыл огонь. Пострадавших доставили на вертолете в больницу в Иерусалиме, где врачи были вынуждены констатировать их смерть.
https://ria.ru/20211014/udary-1754477891.html
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в мире, израиль, иерусалим
10:59 13.01.2022
 
Военнослужащие армии Израиля погибли из-за ошибочно открытого огня

Двое военнослужащих армии Израиля погибли из-за ошибочно открытого огня

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 янв - РИА Новости. Двое военнослужащих армии Израиля скончались после того, как по ним был ошибочно открыт огонь израильскими военными в Иорданской долине, сообщает пресс-служба армии.
"Два офицера армии обороны Израиля были убиты во время патрулирования в районе военной базы израильской армии в Иорданской долине. Офицеры были неверно идентифицированы и по ошибке убиты огнем армии Израиля", - говорится в сообщении.
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Обстоятельства происшествия выясняются. Семьи погибших уведомлены о случившемся.
Как пишут местные СМИ, военные находились в Иорданской долине на учениях. Они патрулировали местность и, заметив подозрительное движение, начали процедуру задержания, включающую в себя предупредительные выстрелы в воздух.
Находившийся рядом военнослужащий принял их за террористов и открыл огонь. Пострадавших доставили на вертолете в больницу в Иерусалиме, где врачи были вынуждены констатировать их смерть.
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