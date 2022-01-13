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Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана - РИА Новости, 13.01.2022
Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
Белый дом возложил на предыдущего президента США Дональда Трампа вину за то, что Иран форсирует свою ядерную программу и активизировал нападения на соседей по... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T01:39
2022-01-13T01:39
в мире
сша
иран
вена
дональд трамп
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Белый дом возложил на предыдущего президента США Дональда Трампа вину за то, что Иран форсирует свою ядерную программу и активизировал нападения на соседей по региону.По словам пресс-секретаря нынешней администрации Джен Псаки, своим решением о выходе из многосторонней атомной сделки Трамп освободил иранцев от ограничительных обязательств и оставил США в изоляции на международной арене.В австрийской столице Вене проходит восьмой раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки с Ираном, который отказывается напрямую общаться с США и требует снятия санкций, восстановленных и ужесточенных Трампом.
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в мире, сша, иран, вена, дональд трамп, вашингтон
01:39 13.01.2022
 
Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: Трамп подтолкнул Иран к форсированию атомной программы

© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Белый дом возложил на предыдущего президента США Дональда Трампа вину за то, что Иран форсирует свою ядерную программу и активизировал нападения на соседей по региону.
По словам пресс-секретаря нынешней администрации Джен Псаки, своим решением о выходе из многосторонней атомной сделки Трамп освободил иранцев от ограничительных обязательств и оставил США в изоляции на международной арене.
"Сейчас мы снова за столом переговоров... но из-за того, что прошлая администрация вышла из ядерного соглашения, атомная программа Ирана сейчас стремительно ускорилась. Иран напрямую атакует наших партнеров в (Персидском) заливе, его марионетки вновь нападают на американские войска в Иране, а США оказались тотально изолированы на международной арене", - сказала Псаки на брифинге.
В австрийской столице Вене проходит восьмой раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки с Ираном, который отказывается напрямую общаться с США и требует снятия санкций, восстановленных и ужесточенных Трампом.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 23:02
Госдеп рассмотрит "другой путь" в случае провала переговоров с Ираном
 
В миреСШАИранВенаДональд ТрампВашингтон
 
 
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