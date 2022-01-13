https://ria.ru/20220113/iran-1767586775.html

Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана

Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана - РИА Новости, 13.01.2022

Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана

Белый дом возложил на предыдущего президента США Дональда Трампа вину за то, что Иран форсирует свою ядерную программу и активизировал нападения на соседей по... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T01:39

2022-01-13T01:39

2022-01-13T01:39

в мире

сша

иран

вена

дональд трамп

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Белый дом возложил на предыдущего президента США Дональда Трампа вину за то, что Иран форсирует свою ядерную программу и активизировал нападения на соседей по региону.По словам пресс-секретаря нынешней администрации Джен Псаки, своим решением о выходе из многосторонней атомной сделки Трамп освободил иранцев от ограничительных обязательств и оставил США в изоляции на международной арене.В австрийской столице Вене проходит восьмой раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки с Ираном, который отказывается напрямую общаться с США и требует снятия санкций, восстановленных и ужесточенных Трампом.

https://ria.ru/20220106/svpd-1766806184.html

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в мире, сша, иран, вена, дональд трамп, вашингтон