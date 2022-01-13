https://ria.ru/20220113/iphone-1767663285.html

Смартфон iPhone 14 получит уникальную версию

Смартфон iPhone 14 получит уникальную версию - РИА Новости, 13.01.2022

Смартфон iPhone 14 получит уникальную версию

Максимальный объем памяти в будущих iPhone снова увеличится. О тестировании новой версии с накопителем на 2 ТБ сообщает Gizchina. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:11

2022-01-13T14:11

2022-01-13T14:11

наука

технологии

apple

apple iphone

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Максимальный объем памяти в будущих iPhone снова увеличится. О тестировании новой версии с накопителем на 2 ТБ сообщает Gizchina.В Apple намерены перевести новое поколение смартфонов на технологию флеш-памяти QLC NAND. Сейчас в актуальных iPhone используются чипы TLC, которые отличаются большей стабильностью в работе и производительностью, но дороже и стали дефицитом на фоне полупроводникового кризиса.Новый iPhone 14 может получить версию с 2 ТБ памяти — осенью 2021-го Apple впервые представила смартфоны с накопителем на 1 ТБ. Увеличение максимального объема накопителя может быть связано с планами дать iPhone возможность снимать ролики в разрешении 8K, которые занимают гораздо больше места в памяти, чем 4K-видео.Презентация iPhone 14 ожидается в сентябре 2022 года. Ожидается, что смартфон лишится экранного выреза, получит новую платформу и иные камеры.

https://ria.ru/20220112/apple-1767543889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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