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"Будет инсульт". Комаровский рассказал, чего категорически нельзя делать при головной боли
"Риск инсульта". Комаровский объяснил, чего нельзя делать при головной боли - РИА Новости, 13.01.2022
"Будет инсульт". Комаровский рассказал, чего категорически нельзя делать при головной боли
Головная боль не является симптомом повышенного давления, а попытки снизить давление при болях приводят к увеличению риска ишемического инсульта, сказал врач и... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:03
2022-01-13T23:40
здоровье - общество
евгений комаровский
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Головная боль не является симптомом повышенного давления, а попытки снизить давление при болях приводят к увеличению риска ишемического инсульта, сказал врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина 24"."Человек приходит домой, а у него болит голова. Он думает: наверное, у меня повышенное давление. Человек меряет давление, видит там немного повышенное, глотает какую-то таблетку и сидит ждет. Еще через время вызывает скорую, она делает ему укол, куда-то везет, все это вместе начинает действовать, у человека резко снижается давление — и это резко увеличивает риск ишемического инсульта", — объяснил медик.Комаровский подчеркнул, что у повышенного давления нет симптомов. Оно может повыситься от головной боли, но не наоборот.По мнению специалиста, при боли в голове лучше всего принять горизонтальное положение, а наутро обратиться к врачу.
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здоровье - общество, евгений комаровский
18:03 13.01.2022 (обновлено: 23:40 13.01.2022)
 
"Риск инсульта". Комаровский объяснил, чего нельзя делать при головной боли

Врач Комаровский: бесконтрольное лечение от повышенного давления грозит инсультом

© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Batyrshin Timur
Евгений Комаровский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Головная боль не является симптомом повышенного давления, а попытки снизить давление при болях приводят к увеличению риска ишемического инсульта, сказал врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина 24".
"Человек приходит домой, а у него болит голова. Он думает: наверное, у меня повышенное давление. Человек меряет давление, видит там немного повышенное, глотает какую-то таблетку и сидит ждет. Еще через время вызывает скорую, она делает ему укол, куда-то везет, все это вместе начинает действовать, у человека резко снижается давление — и это резко увеличивает риск ишемического инсульта", — объяснил медик.
Комаровский подчеркнул, что у повышенного давления нет симптомов. Оно может повыситься от головной боли, но не наоборот.
По мнению специалиста, при боли в голове лучше всего принять горизонтальное положение, а наутро обратиться к врачу.
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Здоровье - ОбществоЕвгений Комаровский
 
 
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