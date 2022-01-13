https://ria.ru/20220113/insult-1767721101.html

"Будет инсульт". Комаровский рассказал, чего категорически нельзя делать при головной боли

"Риск инсульта". Комаровский объяснил, чего нельзя делать при головной боли - РИА Новости, 13.01.2022

"Будет инсульт". Комаровский рассказал, чего категорически нельзя делать при головной боли

Головная боль не является симптомом повышенного давления, а попытки снизить давление при болях приводят к увеличению риска ишемического инсульта, сказал врач и... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:03

2022-01-13T18:03

2022-01-13T23:40

здоровье - общество

евгений комаровский

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Головная боль не является симптомом повышенного давления, а попытки снизить давление при болях приводят к увеличению риска ишемического инсульта, сказал врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире канала "Украина 24"."Человек приходит домой, а у него болит голова. Он думает: наверное, у меня повышенное давление. Человек меряет давление, видит там немного повышенное, глотает какую-то таблетку и сидит ждет. Еще через время вызывает скорую, она делает ему укол, куда-то везет, все это вместе начинает действовать, у человека резко снижается давление — и это резко увеличивает риск ишемического инсульта", — объяснил медик.Комаровский подчеркнул, что у повышенного давления нет симптомов. Оно может повыситься от головной боли, но не наоборот.По мнению специалиста, при боли в голове лучше всего принять горизонтальное положение, а наутро обратиться к врачу.

https://ria.ru/20210710/bol-1740739531.html

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здоровье - общество, евгений комаровский