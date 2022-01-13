https://ria.ru/20220113/inflyatsiya-1767610578.html
Мишустин рассказал о мерах по замедлению темпов инфляции в России
Мишустин рассказал о мерах по замедлению темпов инфляции в России - РИА Новости, 13.01.2022
Мишустин рассказал о мерах по замедлению темпов инфляции в России
Возвращение к привычным параметрам бюджетного правила в 2022 году будет способствовать снижению инфляции в РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:26
2022-01-13T10:26
2022-01-13T10:26
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Возвращение к привычным параметрам бюджетного правила в 2022 году будет способствовать снижению инфляции в РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Бюджетное правило ограничивает расходование нефтегазовых доходов, их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом нефтяных цен и прогнозируемого курса рубля. Власти РФ в условиях распространения коронавируса смягчили бюджетное правило на 2021 год, но Минфин планирует нормализовать бюджетную политику к 2022 году."Уже в этом году есть планы вернуться к обычным параметрам бюджетных правил, что будет способствовать снижению инфляции и сбалансированному развитию экономики на основе частных инвестиций", - сказал Мишустин в своем обращении к участникам Гайдаровского форума.Инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, сообщил накануне Росстат.
https://ria.ru/20220112/inflyatsiya-1767562074.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), михаил мишустин, россия
Мишустин рассказал о мерах по замедлению темпов инфляции в России
Мишустин: возвращение к обычным параметрам бюджетного правила замедлит инфляцию в России
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Возвращение к привычным параметрам бюджетного правила в 2022 году будет способствовать снижению инфляции в РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Бюджетное правило ограничивает расходование нефтегазовых доходов, их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом нефтяных цен и прогнозируемого курса рубля. Власти РФ в условиях распространения коронавируса смягчили бюджетное правило на 2021 год, но Минфин планирует нормализовать бюджетную политику к 2022 году.
"Уже в этом году есть планы вернуться к обычным параметрам бюджетных правил, что будет способствовать снижению инфляции и сбалансированному развитию экономики на основе частных инвестиций", - сказал Мишустин в своем обращении к участникам Гайдаровского форума.
Инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, сообщил накануне Росстат.