https://ria.ru/20220113/granty-1767697479.html

Завершается прием заявок на конкурс по поддержке культурных инициатив

Завершается прием заявок на конкурс по поддержке культурных инициатив - РИА Новости, 13.01.2022

Завершается прием заявок на конкурс по поддержке культурных инициатив

Неделя осталась до завершения приема заявок на грантовый конкурс 2022 года по поддержке проектов культуры и искусства. Стать участником можно до 23.30 по... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:27

2022-01-13T16:27

2022-01-13T16:27

общество

россия

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Неделя осталась до завершения приема заявок на грантовый конкурс 2022 года по поддержке проектов культуры и искусства. Стать участником можно до 23.30 по московскому времени 20 января.Свои проекты могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели, сообщили организаторы меропрпиятия. Конкурс пройдет по семи направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ".На сайте фондкультурныхинициатив.рф можно найти все необходимые документы для участия в конкурсе – положение, рекомендации, в том числе бюджетное планирование, подкасты, в которых описан каждый из критериев экспертной оценки, и чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе. Кроме того, работает контактный центр, специалисты которого помогают оперативно найти ответы на возникающие вопросы — 8 (495) 150-50-15.Творческие идеи уже представили организации из 83 субъектов России. На сегодняшний день наибольшее количество полностью оформленных проектов подано от жителей Белгородской области, Краснодарского края, Москвы, республик Татарстан и Башкортостан, Ростовской, Оренбургской, Кемеровской, Волгоградской и Нижегородской областей.Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив — 4 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Всего в 2022 году пройдет два грантовых конкурса.В 2021 году почти полторы тысячи проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий из 79 регионов России уже получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Некоторые поддержанные инициативы уже реализованы: всероссийский фестиваль "Книжный маяк Петербурга", в Новосибирске — Национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра", V Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" прошел в Анадыре (Чукотский АО) и другие.

https://ria.ru/20220110/festival-1767177906.html

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общество, россия, президентский фонд культурных инициатив