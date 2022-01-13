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Завершается прием заявок на конкурс по поддержке культурных инициатив
Завершается прием заявок на конкурс по поддержке культурных инициатив - РИА Новости, 13.01.2022
Завершается прием заявок на конкурс по поддержке культурных инициатив
Неделя осталась до завершения приема заявок на грантовый конкурс 2022 года по поддержке проектов культуры и искусства. Стать участником можно до 23.30 по... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:27
2022-01-13T16:27
общество
россия
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Неделя осталась до завершения приема заявок на грантовый конкурс 2022 года по поддержке проектов культуры и искусства. Стать участником можно до 23.30 по московскому времени 20 января.Свои проекты могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели, сообщили организаторы меропрпиятия. Конкурс пройдет по семи направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ".На сайте фондкультурныхинициатив.рф можно найти все необходимые документы для участия в конкурсе – положение, рекомендации, в том числе бюджетное планирование, подкасты, в которых описан каждый из критериев экспертной оценки, и чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе. Кроме того, работает контактный центр, специалисты которого помогают оперативно найти ответы на возникающие вопросы — 8 (495) 150-50-15.Творческие идеи уже представили организации из 83 субъектов России. На сегодняшний день наибольшее количество полностью оформленных проектов подано от жителей Белгородской области, Краснодарского края, Москвы, республик Татарстан и Башкортостан, Ростовской, Оренбургской, Кемеровской, Волгоградской и Нижегородской областей.Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив — 4 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Всего в 2022 году пройдет два грантовых конкурса.В 2021 году почти полторы тысячи проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий из 79 регионов России уже получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Некоторые поддержанные инициативы уже реализованы: всероссийский фестиваль "Книжный маяк Петербурга", в Новосибирске — Национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра", V Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" прошел в Анадыре (Чукотский АО) и другие.
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общество, россия, президентский фонд культурных инициатив
16:27 13.01.2022
 

Завершается прием заявок на конкурс по поддержке культурных инициатив

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетительница на выставке
Посетительница на выставке - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Неделя осталась до завершения приема заявок на грантовый конкурс 2022 года по поддержке проектов культуры и искусства. Стать участником можно до 23.30 по московскому времени 20 января.
Свои проекты могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели, сообщили организаторы меропрпиятия. Конкурс пройдет по семи направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ".
На сайте фондкультурныхинициатив.рф можно найти все необходимые документы для участия в конкурсе – положение, рекомендации, в том числе бюджетное планирование, подкасты, в которых описан каждый из критериев экспертной оценки, и чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе. Кроме того, работает контактный центр, специалисты которого помогают оперативно найти ответы на возникающие вопросы — 8 (495) 150-50-15.
Музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 15:18
В Москве пройдет II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова
Творческие идеи уже представили организации из 83 субъектов России. На сегодняшний день наибольшее количество полностью оформленных проектов подано от жителей Белгородской области, Краснодарского края, Москвы, республик Татарстан и Башкортостан, Ростовской, Оренбургской, Кемеровской, Волгоградской и Нижегородской областей.
Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив — 4 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Всего в 2022 году пройдет два грантовых конкурса.
В 2021 году почти полторы тысячи проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий из 79 регионов России уже получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Некоторые поддержанные инициативы уже реализованы: всероссийский фестиваль "Книжный маяк Петербурга", в Новосибирске — Национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра", V Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" прошел в Анадыре (Чукотский АО) и другие.
 
ОбществоРоссияПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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