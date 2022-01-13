https://ria.ru/20220113/gosduma-1767618469.html
Володин призвал ускорить принятие закона о пожизненном заключении педофилов
Володин призвал ускорить принятие закона о пожизненном заключении педофилов - РИА Новости, 13.01.2022
Володин призвал ускорить принятие закона о пожизненном заключении педофилов
Госдума должна в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о пожизненном заключении для педофилов, считает председатель палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:05
2022-01-13T11:05
2022-01-13T12:25
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госдума должна в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о пожизненном заключении для педофилов, считает председатель палаты Вячеслав Володин. "Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля", — написал он в Telegram-канале.По мнению спикера, скорее всего депутаты будут единодушны в этом вопросе.Володин добавил, что 17 января состоится заседание Совета Госдумы, который определит повестку на январь.Законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов, в конце декабря прошел первое чтение. Его авторы предлагают распространить пожизненное лишение свободы на педофилов-рецидивистов; на случаи, когда жертвами стали два и более ребенка; на ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.Вопрос о приоритетном рассмотрении документа возник на фоне зверского убийства пятилетней девочки в Костроме. Она пропала 4 января, после того как вышла погулять на улицу. Вскоре выяснилось, что девочку забрали двое мужчин, а затем ее тело нашли в комнате одного из костромских общежитий. Полиция задержала двух подозреваемых — 44-летнего Дениса Герасимова и 24-летнего Вадима Белякова. Они признались, что надругались над девочкой, после чего убили ее. Герасимов ранее судим за педофилию и изготовление детской порнографии, Беляков — за кражу денег с банковского счета.Кроме того, Следственный комитет возбудил дело о халатности — против полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом.
https://ria.ru/20220105/kuznetsova-1766632411.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
11:05 13.01.2022 (обновлено: 12:25 13.01.2022)
Володин призвал ускорить принятие закона о пожизненном заключении педофилов
Володин: законопроект о пожизненном заключении педофилов надо принять до 1 февраля
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госдума
должна в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о пожизненном заключении для педофилов, считает председатель палаты Вячеслав Володин
.
"Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля", — написал он в Telegram-канале
.
По мнению спикера, скорее всего депутаты будут единодушны в этом вопросе.
Володин добавил, что 17 января состоится заседание Совета Госдумы, который определит повестку на январь.
Законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов, в конце декабря прошел первое чтение. Его авторы предлагают распространить пожизненное лишение свободы на педофилов-рецидивистов; на случаи, когда жертвами стали два и более ребенка; на ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Вопрос о приоритетном рассмотрении документа возник на фоне зверского убийства пятилетней девочки в Костроме
. Она пропала 4 января, после того как вышла погулять на улицу. Вскоре выяснилось, что девочку забрали двое мужчин, а затем ее тело нашли в комнате одного из костромских общежитий.
Полиция задержала двух подозреваемых — 44-летнего Дениса Герасимова и 24-летнего Вадима Белякова. Они признались, что надругались над девочкой, после чего убили ее. Герасимов ранее судим за педофилию и изготовление детской порнографии, Беляков — за кражу денег с банковского счета.
Кроме того, Следственный комитет возбудил дело о халатности — против полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом.