Госдуме предложили расширить круг объектов, куда можно попасть без QR-кодов
В Башкирии предложили расширить круг объектов, которое можно посетить без QR-кодов
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтоматы для проверки QR-кодов на входе в торговый центр
Автоматы для проверки QR-кодов на входе в торговый центр. Архивное фото
УФА, 13 янв – РИА Новости. Башкирские депутаты направили в Госдуму поправку к федеральному законопроекту о QR-кодах с предложением расширить круг объектов, которые можно посещать без предъявления сертификата о вакцинации, добавив в него медорганизации, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В пресс-службе уточнили, что речь о поправке к проекту федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", принятого Госдумой в декабре в первом чтении и направленного для рассмотрения региональным парламентам.
"Мы предложили нашим федеральным коллегам расширить круг объектов, для доступа к которым не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации. В перечень таких объектов предлагается добавить медицинские организации. Право граждан на медицинскую помощь гарантировано конституцией. Пациенту не может быть отказано ни в плановой, ни тем более в экстренной помощи на основании того, что он не сделал прививку", - приводятся слова спикера госсобрания-курултая Башкирии Константина Толкачева.
В пресс-службе башкирского парламента отметили, что депутаты поддерживают концепцию законопроекта.
"Проверка QR-кодов поможет нам решить сразу две задачи. Во-первых, ограничит доступ потенциальных распространителей вируса в места массового скопления людей и сдержит таким образом распространение заболевания, а во-вторых, мотивирует часть наших сограждан сделать прививку", - пояснил Толкачев.