https://ria.ru/20220113/gosduma-1767604697.html

Госдуме предложили расширить круг объектов, куда можно попасть без QR-кодов

Госдуме предложили расширить круг объектов, куда можно попасть без QR-кодов - РИА Новости, 13.01.2022

Госдуме предложили расширить круг объектов, куда можно попасть без QR-кодов

Башкирские депутаты направили в Госдуму поправку к федеральному законопроекту о QR-кодах с предложением расширить круг объектов, которые можно посещать без... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T09:46

2022-01-13T09:46

2022-01-13T09:46

распространение коронавируса

общество

госдума рф

здоровье - общество

константин толкачев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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УФА, 13 янв – РИА Новости. Башкирские депутаты направили в Госдуму поправку к федеральному законопроекту о QR-кодах с предложением расширить круг объектов, которые можно посещать без предъявления сертификата о вакцинации, добавив в него медорганизации, сообщили в пресс-службе регионального парламента.В пресс-службе уточнили, что речь о поправке к проекту федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", принятого Госдумой в декабре в первом чтении и направленного для рассмотрения региональным парламентам."Мы предложили нашим федеральным коллегам расширить круг объектов, для доступа к которым не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации. В перечень таких объектов предлагается добавить медицинские организации. Право граждан на медицинскую помощь гарантировано конституцией. Пациенту не может быть отказано ни в плановой, ни тем более в экстренной помощи на основании того, что он не сделал прививку", - приводятся слова спикера госсобрания-курултая Башкирии Константина Толкачева.В пресс-службе башкирского парламента отметили, что депутаты поддерживают концепцию законопроекта."Проверка QR-кодов поможет нам решить сразу две задачи. Во-первых, ограничит доступ потенциальных распространителей вируса в места массового скопления людей и сдержит таким образом распространение заболевания, а во-вторых, мотивирует часть наших сограждан сделать прививку", - пояснил Толкачев.

https://ria.ru/20220112/qr-kod-1767484640.html

https://ria.ru/20220112/qr-kod-1767472771.html

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общество, госдума рф, здоровье - общество, константин толкачев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии