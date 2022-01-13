https://ria.ru/20220113/gorbachev-1767626105.html

Родственники погибших 13 января 1991 года в Вильнюсе подали иск к Горбачеву

Родственники погибших 13 января 1991 года в Вильнюсе подали иск к Горбачеву - РИА Новости, 13.01.2022

Родственники погибших 13 января 1991 года в Вильнюсе подали иск к Горбачеву

Родственники четырех погибших 13 января 1991 года во время событий в Вильнюсе подали гражданский иск в Вильнюсский окружной суд, требуя привлечь к... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:41

2022-01-13T11:41

2022-01-13T11:41

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Родственники четырех погибших 13 января 1991 года во время событий в Вильнюсе подали гражданский иск в Вильнюсский окружной суд, требуя привлечь к ответственности бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева, сообщает литовский портал 15min.lt со ссылкой на организаторов иска."Заканчивается уголовный процесс, в котором осуждена часть организаторов и исполнителей убийств, это очень важно, но без оценки ответственности руководителей высшего уровня правосудие неполно", - сообщил изданию организатор иска Робертас Повилайтис, сын погибшего Альгимантаса Повилайтиса.По данным 15min.lt, иск подан от имени родственников четырех погибших 13 января и в нем указано, что Михаил Горбачев, будучи командующим вооруженными силами Советского Союза, 11-13 января не принял меры, чтобы прекратить "преступления армии"."Литовское правосудие объявило, что Россия отклонила прошение Литвы допросить Михаила Горбачева по "делу 13 января", - сообщает издание.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 ранены.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан РФ. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения. Двое получили реальные сроки - россиянину Юрию Мелю назначили десять лет, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – пять лет. В марте 2021 года Апелляционный суд Литвы в среду вынес решение по делу о событиях 13 января 1991 года, изменив приговор осужденному полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, с семи лет лишения свободы на десять лет.

https://ria.ru/20211225/sssr-1765477945.html

https://ria.ru/20211225/zapad-1765436716.html

https://ria.ru/20211205/ssora-1762250258.html

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в мире, литва, вильнюс, михаил горбачев, россия