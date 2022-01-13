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Словацкий генпрокурор наплевал на правила ЕС и поехал в Россию
Генпрокурора Словакии жестко раскритиковали за поездку в Москву - РИА Новости, 13.01.2022
Словацкий генпрокурор наплевал на правила ЕС и поехал в Россию
Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка ответил критикам его участия в мероприятии, посвященном празднованию трехсотлетия прокуратуры России. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:39
2022-01-13T09:39
в мире
словакия
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка ответил критикам его участия в мероприятии, посвященном празднованию трехсотлетия прокуратуры России.По мнению генпрокурора, налаживание контактов с зарубежными партнерами, в том числе с Россией, необходимо для достижения общей цели – защиты верховенства закона в глобальном масштабе.Как сообщает портал Aktuality.sk, словацкие СМИ жестко раскритиковала Жилинку перед поездкой в Москву за то, что он стал единственным прокурором из стран Евросоюза, кто принял приглашение на это мероприятие. Они также напомнил, что генпрокурор России Игорь Краснов внесен в санкционный список ЕС.
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в мире, словакия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
09:39 13.01.2022
 
Генпрокурора Словакии жестко раскритиковали за поездку в Москву

Генпрокурор Словакии Жилинка выступил за налаживание контактов с Россией

© Фото : Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR/FacebookГенеральный прокурор Словакии Марош Жилинка
Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR/Facebook
Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка ответил критикам его участия в мероприятии, посвященном празднованию трехсотлетия прокуратуры России.
"Я отвергаю черно-белое видение мира", – написал он на своей странице в Facebook.
По мнению генпрокурора, налаживание контактов с зарубежными партнерами, в том числе с Россией, необходимо для достижения общей цели – защиты верховенства закона в глобальном масштабе.
Как сообщает портал Aktuality.sk, словацкие СМИ жестко раскритиковала Жилинку перед поездкой в Москву за то, что он стал единственным прокурором из стран Евросоюза, кто принял приглашение на это мероприятие. Они также напомнил, что генпрокурор России Игорь Краснов внесен в санкционный список ЕС.
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В миреСловакияГенеральная прокуратура РФИгорь Краснов
 
 
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