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Словацкий генпрокурор наплевал на правила ЕС и поехал в Россию
Генпрокурора Словакии жестко раскритиковали за поездку в Москву - РИА Новости, 13.01.2022
Словацкий генпрокурор наплевал на правила ЕС и поехал в Россию
Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка ответил критикам его участия в мероприятии, посвященном празднованию трехсотлетия прокуратуры России. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:39
2022-01-13T09:39
2022-01-13T09:39
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словакия
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка ответил критикам его участия в мероприятии, посвященном празднованию трехсотлетия прокуратуры России.По мнению генпрокурора, налаживание контактов с зарубежными партнерами, в том числе с Россией, необходимо для достижения общей цели – защиты верховенства закона в глобальном масштабе.Как сообщает портал Aktuality.sk, словацкие СМИ жестко раскритиковала Жилинку перед поездкой в Москву за то, что он стал единственным прокурором из стран Евросоюза, кто принял приглашение на это мероприятие. Они также напомнил, что генпрокурор России Игорь Краснов внесен в санкционный список ЕС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов
Генпрокурора Словакии жестко раскритиковали за поездку в Москву
Генпрокурор Словакии Жилинка выступил за налаживание контактов с Россией