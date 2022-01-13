https://ria.ru/20220113/genprokuror-1767603638.html

Словацкий генпрокурор наплевал на правила ЕС и поехал в Россию

Генпрокурора Словакии жестко раскритиковали за поездку в Москву - РИА Новости, 13.01.2022

Словацкий генпрокурор наплевал на правила ЕС и поехал в Россию

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка ответил критикам его участия в мероприятии, посвященном празднованию трехсотлетия прокуратуры России. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T09:39

2022-01-13T09:39

2022-01-13T09:39

в мире

словакия

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка ответил критикам его участия в мероприятии, посвященном празднованию трехсотлетия прокуратуры России.По мнению генпрокурора, налаживание контактов с зарубежными партнерами, в том числе с Россией, необходимо для достижения общей цели – защиты верховенства закона в глобальном масштабе.Как сообщает портал Aktuality.sk, словацкие СМИ жестко раскритиковала Жилинку перед поездкой в Москву за то, что он стал единственным прокурором из стран Евросоюза, кто принял приглашение на это мероприятие. Они также напомнил, что генпрокурор России Игорь Краснов внесен в санкционный список ЕС.

https://ria.ru/20211220/polsha-1764560763.html

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в мире, словакия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов