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Увязывать "Северный поток" с темой безопасности — абсурд, заявил Песков
Увязывать "Северный поток" с темой безопасности — абсурд, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2022
Увязывать "Северный поток" с темой безопасности — абсурд, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о возможных санкциях против "Северного потока", заявил, что это коммерческий проект, и увязывать его с... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:05
2022-01-13T13:05
экономика
сша
европа
дмитрий песков
северный поток
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о возможных санкциях против "Северного потока", заявил, что это коммерческий проект, и увязывать его с безопасностью - "это абсурд", это лишний раз подтверждает, что это попытка недобросовестном конкуренции."Северный поток" это вообще коммерческий проект, и увязывание этого "Потока" с вопросами безопасности в Европе - это абсурд. Это абсурд. Это как раз лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим. Попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции и так далее и тому подобное", - сказал он журналистам."Это лишний раз подчеркивает нашу правоту, когда говорим А) о своих озабоченностях и Б) о том, что дальше нам двигаться некуда, и о том, что пора уже начинать принимать во внимание наши озабоченности", - добавил Песков.Законопроект, представленный накануне сенаторами США от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220113/lambrekht-1767619786.html
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экономика, сша, европа, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, россия
13:05 13.01.2022
 
Увязывать "Северный поток" с темой безопасности — абсурд, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков напомнил, что "Северный поток" — коммерческий проект

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о возможных санкциях против "Северного потока", заявил, что это коммерческий проект, и увязывать его с безопасностью - "это абсурд", это лишний раз подтверждает, что это попытка недобросовестном конкуренции.
"Северный поток" это вообще коммерческий проект, и увязывание этого "Потока" с вопросами безопасности в Европе - это абсурд. Это абсурд. Это как раз лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим. Попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции и так далее и тому подобное", - сказал он журналистам.
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В Минобороны Германии разделили украинский вопрос и "Северный поток — 2"
"Это лишний раз подчеркивает нашу правоту, когда говорим А) о своих озабоченностях и Б) о том, что дальше нам двигаться некуда, и о том, что пора уже начинать принимать во внимание наши озабоченности", - добавил Песков.
Законопроект, представленный накануне сенаторами США от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
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ЭкономикаСШАЕвропаДмитрий ПесковСеверный потокСеверный поток — 2Россия
 
 
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