https://ria.ru/20220113/gazoprovod-1767647143.html

Увязывать "Северный поток" с темой безопасности — абсурд, заявил Песков

Увязывать "Северный поток" с темой безопасности — абсурд, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2022

Увязывать "Северный поток" с темой безопасности — абсурд, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о возможных санкциях против "Северного потока", заявил, что это коммерческий проект, и увязывать его с... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:05

2022-01-13T13:05

2022-01-13T13:05

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о возможных санкциях против "Северного потока", заявил, что это коммерческий проект, и увязывать его с безопасностью - "это абсурд", это лишний раз подтверждает, что это попытка недобросовестном конкуренции."Северный поток" это вообще коммерческий проект, и увязывание этого "Потока" с вопросами безопасности в Европе - это абсурд. Это абсурд. Это как раз лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим. Попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции и так далее и тому подобное", - сказал он журналистам."Это лишний раз подчеркивает нашу правоту, когда говорим А) о своих озабоченностях и Б) о том, что дальше нам двигаться некуда, и о том, что пора уже начинать принимать во внимание наши озабоченности", - добавил Песков.Законопроект, представленный накануне сенаторами США от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220113/lambrekht-1767619786.html

https://ria.ru/20220113/potok-1767588161.html

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экономика, сша, европа, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, россия