23:36 13.01.2022 (обновлено: 23:56 13.01.2022)
Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
Сенаторы в США не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
Здание Капитолия США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Сенат США отклонил законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток — 2", предложенный республиканцем Тедом Крузом.
Для утверждения документа требовалось 60 голосов, но набрать их не удалось.
В Белом доме проект также не поддержали из-за опасений, что он "подорвет единство европейских союзников".
В случае принятия закон предписывал президенту США в течение 15 дней заблокировать активы в американской юрисдикции "любому должностному лицу структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию" трубопровода, а также самой компании. Кроме того, физлицам запрещался бы въезд в США.
Таким образом Круз пытался подвести под американские ограничительные меры оператора проекта — компанию Nord Stream 2 AG — и ее исполнительного директора, гражданина Германии Маттиаса Варнига, которых ранее не включили в санкционные списки.
Сенатор добился голосования по своему проекту, угрожая, что в противном случае будет препятствовать утверждению кандидатов на посты в администрации президента Джо Байдена. Круз планировал, что его поправка попадет в оборонный бюджет страны на 2022 год, но в принятый вариант закона этот пункт не вошел.
"Северный поток — 2" — уже построенный и готовый к работе газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Для ввода объекта в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять несколько месяцев.
Процесс приостановлен под нажимом США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины.
Москва призывает не политизировать проект, подчеркивая, что он носит исключительно экономический характер.
Российские власти также неоднократно заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации на Украине. В "Газпроме" подчеркивали, что выполняют все обязательства по транзиту через эту страны и будут его продолжать в случае экономической обоснованности.
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