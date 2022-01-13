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В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.01.2022
В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
Спасти Украину можно только американскими санкциями против "Северного потока — 2", заявил автор соответствующего законопроекта сенатор-республиканец Тед Круз. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T23:08
2022-01-13T23:08
в мире
киев
сша
нато
северный поток — 2
тед круз (сенатор от штата техас)
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Спасти Украину можно только американскими санкциями против "Северного потока — 2", заявил автор соответствующего законопроекта сенатор-республиканец Тед Круз."Через дни, недели, в ближайшие месяцы мы можем увидеть российские танки на улицах Киева", - заявил Круз в сенате.Таковыми последствиями, по его словам, обернется непринятие закона. По словам Круза, президент РФ Владимир Путин "хочет воссоздать Советский Союз". Украину в то же время в российском руководстве желают "стереть с лица земли", сказал Круз. От проекта закона, заявил он, "зависит существование Украины".Сенатор подчеркнул, что бездействие администрации Байдена обеспечит ввод трубопровода. "Если бы республиканец был президентом, все демократы бы поддержали проект", - заявил Круз, обвинив оппонентов в том, что они ставят партийную преданность выше национальных интересов.Отмечается, что сенаторы голосуют по законопроекту Круза о санкциях против "Северного потока — 2". Для принятия нужна поддержка 60 сенаторов. Законопроект, как сообщалось, не поддержали в администрации США. В Совете нацбезопасности заявили, что документ может подорвать усилия по сдерживанию РФ и лишить США и союзников рычагов давления. В администрации в то же время поддерживают другую санкционную инициативу – ранее был опубликован предложенный сенатором-демократом Робертом Менендесом проект о мерах против российского руководства и финансовых институтов на случай эскалации ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220109/vygoda-1767008188.html
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в мире, киев, сша, нато, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас)
23:08 13.01.2022
 
В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"

Американский сенатор Круз: без санкций США против "Северного потока — 2" не будет Украины

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Спасти Украину можно только американскими санкциями против "Северного потока — 2", заявил автор соответствующего законопроекта сенатор-республиканец Тед Круз.
"Через дни, недели, в ближайшие месяцы мы можем увидеть российские танки на улицах Киева", - заявил Круз в сенате.
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2 - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 01:37
На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2"
Таковыми последствиями, по его словам, обернется непринятие закона. По словам Круза, президент РФ Владимир Путин "хочет воссоздать Советский Союз". Украину в то же время в российском руководстве желают "стереть с лица земли", сказал Круз. От проекта закона, заявил он, "зависит существование Украины".
Сенатор подчеркнул, что бездействие администрации Байдена обеспечит ввод трубопровода. "Если бы республиканец был президентом, все демократы бы поддержали проект", - заявил Круз, обвинив оппонентов в том, что они ставят партийную преданность выше национальных интересов.
Отмечается, что сенаторы голосуют по законопроекту Круза о санкциях против "Северного потока — 2". Для принятия нужна поддержка 60 сенаторов. Законопроект, как сообщалось, не поддержали в администрации США. В Совете нацбезопасности заявили, что документ может подорвать усилия по сдерживанию РФ и лишить США и союзников рычагов давления. В администрации в то же время поддерживают другую санкционную инициативу – ранее был опубликован предложенный сенатором-демократом Робертом Менендесом проект о мерах против российского руководства и финансовых институтов на случай эскалации ситуации вокруг Украины.
Сварка во время осуществления надводного захлеста секций второй нитки Северного потока‑2 - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 08:00
Не "Северным потоком" единым. Что еще с размахом строит Россия
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреКиевСШАНАТОСеверный поток — 2Тед Круз (сенатор от штата Техас)
 
 
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