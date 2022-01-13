https://ria.ru/20220113/gaz-1767757016.html

В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"

В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.01.2022

В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"

Спасти Украину можно только американскими санкциями против "Северного потока — 2", заявил автор соответствующего законопроекта сенатор-республиканец Тед Круз. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T23:08

2022-01-13T23:08

2022-01-13T23:08

в мире

киев

сша

нато

северный поток — 2

тед круз (сенатор от штата техас)

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Спасти Украину можно только американскими санкциями против "Северного потока — 2", заявил автор соответствующего законопроекта сенатор-республиканец Тед Круз."Через дни, недели, в ближайшие месяцы мы можем увидеть российские танки на улицах Киева", - заявил Круз в сенате.Таковыми последствиями, по его словам, обернется непринятие закона. По словам Круза, президент РФ Владимир Путин "хочет воссоздать Советский Союз". Украину в то же время в российском руководстве желают "стереть с лица земли", сказал Круз. От проекта закона, заявил он, "зависит существование Украины".Сенатор подчеркнул, что бездействие администрации Байдена обеспечит ввод трубопровода. "Если бы республиканец был президентом, все демократы бы поддержали проект", - заявил Круз, обвинив оппонентов в том, что они ставят партийную преданность выше национальных интересов.Отмечается, что сенаторы голосуют по законопроекту Круза о санкциях против "Северного потока — 2". Для принятия нужна поддержка 60 сенаторов. Законопроект, как сообщалось, не поддержали в администрации США. В Совете нацбезопасности заявили, что документ может подорвать усилия по сдерживанию РФ и лишить США и союзников рычагов давления. В администрации в то же время поддерживают другую санкционную инициативу – ранее был опубликован предложенный сенатором-демократом Робертом Менендесом проект о мерах против российского руководства и финансовых институтов на случай эскалации ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220109/vygoda-1767008188.html

https://ria.ru/20220109/proekty-1764570039.html

киев

сша

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в мире, киев, сша, нато, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас)