https://ria.ru/20220113/gaz-1767755833.html

"Молдовагаз" не сможет погасить платеж "Газпрому" без помощи акционеров

"Молдовагаз" не сможет погасить платеж "Газпрому" без помощи акционеров - РИА Новости, 13.01.2022

"Молдовагаз" не сможет погасить платеж "Газпрому" без помощи акционеров

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что компания не сможет погасить очередной платеж "Газпрому" без помощи акционеров, в число которых входит и... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T22:46

2022-01-13T22:46

2022-01-13T22:46

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 13 янв – РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что компания не сможет погасить очередной платеж "Газпрому" без помощи акционеров, в число которых входит и правительство страны.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Он сообщил, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отстрочить оплату поставки газа в январе, а также рассчитывает получить кредит, чтобы погасить задолженность перед российским концерном."Молдовагаз" не сможет погасить задолженность за январь без помощи акционеров. Сейчас мы с правительством работаем над этой проблемой, есть несколько вариантов решения", - заявил Чебан в эфире телеканала TVC 21.Он выразил уверенность, что погасить очередной ежемесячный платеж можно без объявления очередного режима ЧП в республике.Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году и занимается вопросами поставки природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, еще 35,3% акций принадлежат правительству республики."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220111/dodon-1767356781.html

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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз