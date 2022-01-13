19:46 13.01.2022 (обновлено: 19:48 13.01.2022)
В Литву прибыл новый танкер со сжиженным природным газом из России
В Клайпедский порт Литвы прибыл новый танкер со сжиженным природным газом из России
Вид на Клайпедский морской торговый порт
ВИЛЬНЮС, 13 янв - РИА Новости. В Клайпедский порт прибыл танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России, сообщает в четверг Sputnik Литва со ссылкой на данные портала Marinetraffic.com.
"Танкер Coral Favia вышел из российского порта Высоцк во вторник вечером и зашел в Клайпедский порт утром четверга. По данным компании-оператора Klaipedos nafta, судно должно доставить 9,5 тысячи кубометров СПГ", - говорится в сообщении.
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Издание отмечает, что в начале января республика получила 17 тысяч кубометров российского топлива. Как правило, грузы сжиженного газа из России составляют около десяти тысяч кубометров. Танкер пришел из Высоцка, где расположен завод "Новатэка" по производству и перегрузке топлива.
Терминал СПГ в Литве начал работу в 2014 году. Власти считали, что он поможет балтийской республике избавиться от "монополии" "Газпрома". В то же время затраты на этот энергообъект крайне ощутимы для Литвы. Прошлой осенью министерству энергетики пришлось разработать законопроект, который призван снизить стоимость поставки топлива на терминал. Чаще всего Литва получает СПГ из Норвегии и России, есть редкие поставки из США.
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