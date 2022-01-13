https://ria.ru/20220113/gaz-1767734470.html

Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 13.01.2022

Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе резко ускорили рост, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи (ICE). РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:58

2022-01-13T18:58

2022-01-13T22:05

европа

экономика

в мире

природный газ

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе резко ускорили рост, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи (ICE).Стоимость февральских контрактов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в первой половине дня снижалась, но в последние несколько часов они торговались в плюсе.По состоянию на 18:43 мск цена достигла локального максимума в 1000 долларов, затем немного откатилась, но в 19:07 мск снова превысила тысячу.Рост котировок к расчетной цене среды составлял 12,5 процента.При покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма сильными.Ощутимый рост начался с весны, когда средняя цена по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — 1000 долларов.Исторический максимум в 2190 долларов за тысячу кубов был достигнут 21 декабря. Затем началось коррекционное снижение.Эксперты связывают рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20220113/potok-1767676586.html

https://ria.ru/20220112/gaz-1767506358.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, экономика, в мире, природный газ, цены