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Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 13.01.2022
Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе резко ускорили рост, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи (ICE). РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:58
2022-01-13T22:05
европа
экономика
в мире
природный газ
цены
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе резко ускорили рост, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи (ICE).Стоимость февральских контрактов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в первой половине дня снижалась, но в последние несколько часов они торговались в плюсе.По состоянию на 18:43 мск цена достигла локального максимума в 1000 долларов, затем немного откатилась, но в 19:07 мск снова превысила тысячу.Рост котировок к расчетной цене среды составлял 12,5 процента.При покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма сильными.Ощутимый рост начался с весны, когда средняя цена по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — 1000 долларов.Исторический максимум в 2190 долларов за тысячу кубов был достигнут 21 декабря. Затем началось коррекционное снижение.Эксперты связывают рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20220113/potok-1767676586.html
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европа, экономика, в мире, природный газ, цены
18:58 13.01.2022 (обновлено: 22:05 13.01.2022)
 
Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе ускорили рост, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе резко ускорили рост, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи (ICE).
Стоимость февральских контрактов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в первой половине дня снижалась, но в последние несколько часов они торговались в плюсе.
По состоянию на 18:43 мск цена достигла локального максимума в 1000 долларов, затем немного откатилась, но в 19:07 мск снова превысила тысячу.
Рост котировок к расчетной цене среды составлял 12,5 процента.
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При покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма сильными.
Ощутимый рост начался с весны, когда средняя цена по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — 1000 долларов.
Исторический максимум в 2190 долларов за тысячу кубов был достигнут 21 декабря. Затем началось коррекционное снижение.
Эксперты связывают рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Компрессорная станция Зайда, связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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