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Более 9,7 тысячи жителей МО получат газ по губернаторской программе

Более 9,7 тысячи жителей МО получат газ по губернаторской программе - РИА Новости, 13.01.2022

Более 9,7 тысячи жителей МО получат газ по губернаторской программе

В этом году населенные пункты Подмосковья, среди которых Рудне-Никитское, Гордино, Малые Жеребцы и многие другие, получат газ по губернаторской программе. Всего РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:28

2022-01-13T16:28

2022-01-13T16:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В этом году населенные пункты Подмосковья, среди которых Рудне-Никитское, Гордино, Малые Жеребцы и многие другие, получат газ по губернаторской программе. Всего планируется обеспечить голубым топливом свыше 9,7 тысячи жителей региона, сообщил телеканал "360".Для того чтобынаселенный пункт был включен в губернаторскую программу, необходимо обратиться в министерство энергетики Подмосковья и показать документ с указанием количества постоянно зарегистрированных человек. Заявка может быть одобрена в случае прописанных не менее 30 жителей.По словам министра энергетики региона Александра Самарина, голубое топливо в этому году придет в 50 сел и деревень Подмосковья. Лимит капитальных затрат на одного жителя не может превышать 250 тысяч рублей."Работы по газификации в Подмосковье будут идти усиленными темпами, в том числе и по президентской программе. Цель – сделать жизнь комфортной для каждого", – отметил он.Помимо губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2030 года" реализуется президентский проект "Социальная газификация", по которому газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов в текущем году.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)