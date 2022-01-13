14:52 13.01.2022 (обновлено: 17:06 13.01.2022)
Боррель высказался о сертификации "Северного потока — 2"
Боррель: ЕС не может запретить строительство "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
БРЮССЕЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Евросоюз не может запретить строительство газопровода "Северный поток — 2", если он соответствует европейским правилам, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав Минобороны Евросоюза во Франции.
"Это частные инвестиции, проект, реализованный группой компаний, включая германские и из других стран ЕС. Инфраструктура готова, проходит процесс квалификации в регуляторах: сначала Германии, а затем Евросоюза, которые определят, может или нет эта инфраструктура функционировать внутри системы газовых поставок Европы", — сказал он.
По словам дипломата, ЕС не рассматривает "Северный поток — 2" как приоритетную инфраструктуру.
"Но Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить инфраструктуры, которые строятся в соответствии с правилами. <…> Если будет позитивный ответ от обоих регуляторов — Германии и ЕС — инфраструктура будет работать. Если нет, то нет", — добавил Боррель.
При этом он подчеркнул, что запуск газопровода в строй будет зависеть от ситуации на Украине.
"Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой — открываем эту инфраструктуру", — сказал глава европейской дипломатии.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.
Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.
9 января, 01:37На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2"