https://ria.ru/20220113/gaz-1767675322.html

Боррель высказался о сертификации "Северного потока — 2"

Боррель высказался о сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.01.2022

Боррель высказался о сертификации "Северного потока — 2"

Евросоюз не может запретить строительство газопровода "Северный поток — 2", если он соответствует европейским правилам, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:52

2022-01-13T14:52

2022-01-13T17:06

экономика

европа

германия

франция

евросоюз

еврокомиссия

северный поток — 2

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Евросоюз не может запретить строительство газопровода "Северный поток — 2", если он соответствует европейским правилам, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав Минобороны Евросоюза во Франции."Это частные инвестиции, проект, реализованный группой компаний, включая германские и из других стран ЕС. Инфраструктура готова, проходит процесс квалификации в регуляторах: сначала Германии, а затем Евросоюза, которые определят, может или нет эта инфраструктура функционировать внутри системы газовых поставок Европы", — сказал он.По словам дипломата, ЕС не рассматривает "Северный поток — 2" как приоритетную инфраструктуру."Но Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить инфраструктуры, которые строятся в соответствии с правилами. <…> Если будет позитивный ответ от обоих регуляторов — Германии и ЕС — инфраструктура будет работать. Если нет, то нет", — добавил Боррель.При этом он подчеркнул, что запуск газопровода в строй будет зависеть от ситуации на Украине."Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой — открываем эту инфраструктуру", — сказал глава европейской дипломатии."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220113/potok-1767588161.html

https://ria.ru/20220109/vygoda-1767008188.html

европа

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, германия, франция, евросоюз, еврокомиссия, северный поток — 2, жозеп боррель