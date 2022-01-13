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Боррель высказался о сертификации "Северного потока — 2"
Боррель высказался о сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.01.2022
Боррель высказался о сертификации "Северного потока — 2"
Евросоюз не может запретить строительство газопровода "Северный поток — 2", если он соответствует европейским правилам, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:52
2022-01-13T17:06
экономика
европа
германия
франция
евросоюз
еврокомиссия
северный поток — 2
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Евросоюз не может запретить строительство газопровода "Северный поток — 2", если он соответствует европейским правилам, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав Минобороны Евросоюза во Франции."Это частные инвестиции, проект, реализованный группой компаний, включая германские и из других стран ЕС. Инфраструктура готова, проходит процесс квалификации в регуляторах: сначала Германии, а затем Евросоюза, которые определят, может или нет эта инфраструктура функционировать внутри системы газовых поставок Европы", — сказал он.По словам дипломата, ЕС не рассматривает "Северный поток — 2" как приоритетную инфраструктуру."Но Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить инфраструктуры, которые строятся в соответствии с правилами. &lt;…&gt; Если будет позитивный ответ от обоих регуляторов — Германии и ЕС — инфраструктура будет работать. Если нет, то нет", — добавил Боррель.При этом он подчеркнул, что запуск газопровода в строй будет зависеть от ситуации на Украине."Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой — открываем эту инфраструктуру", — сказал глава европейской дипломатии."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20220113/potok-1767588161.html
https://ria.ru/20220109/vygoda-1767008188.html
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экономика, европа, германия, франция, евросоюз, еврокомиссия, северный поток — 2, жозеп боррель
14:52 13.01.2022 (обновлено: 17:06 13.01.2022)
 
Боррель высказался о сертификации "Северного потока — 2"

Боррель: ЕС не может запретить строительство "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Евросоюз не может запретить строительство газопровода "Северный поток — 2", если он соответствует европейским правилам, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав Минобороны Евросоюза во Франции.
"Это частные инвестиции, проект, реализованный группой компаний, включая германские и из других стран ЕС. Инфраструктура готова, проходит процесс квалификации в регуляторах: сначала Германии, а затем Евросоюза, которые определят, может или нет эта инфраструктура функционировать внутри системы газовых поставок Европы", — сказал он.
По словам дипломата, ЕС не рассматривает "Северный поток — 2" как приоритетную инфраструктуру.
"Но Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить инфраструктуры, которые строятся в соответствии с правилами. <…> Если будет позитивный ответ от обоих регуляторов — Германии и ЕС — инфраструктура будет работать. Если нет, то нет", — добавил Боррель.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
02:33
В ФРГ назвали истинную причину задержки с запуском "Северного потока — 2"
При этом он подчеркнул, что запуск газопровода в строй будет зависеть от ситуации на Украине.
"Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой — открываем эту инфраструктуру", — сказал глава европейской дипломатии.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.
Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.
В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2 - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 01:37
На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаЕвропаГерманияФранцияЕвросоюзЕврокомиссияСеверный поток — 2Жозеп Боррель
 
 
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