https://ria.ru/20220113/gaz-1767621745.html

Молдавия рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в декабре

Молдавия рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в декабре - РИА Новости, 13.01.2022

Молдавия рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в декабре

Компания "Молдовагаз" в четверг сообщила, что полностью рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в декабре. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:20

2022-01-13T11:20

2022-01-13T12:28

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КИШИНЕВ, 13 янв — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" в четверг сообщила, что полностью рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в декабре.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что Кишинев столкнулся с очередным этапом энергетического кризиса — в декабре закупочная цена на топливо составляла 550 долларов за тысячу кубометров, а после Нового года выросла до 647 долларов. Он признал, что рост тарифов неизбежен и существует риск проблем с погашением платежей "Газпрому"."Компания "Молдовагаз" полностью перевела "Газпрому" деньги за газ, полученный в декабре", — говорится в заявлении опубликованном на странице импортера в фейсбуке.При этом глава компании Вадим Чебан в комментарии РИА Новости уточнил, что средства уже собраны и будут переведены "Газпрому" до конца дня.Несколько дней назад президент Молдавии Майя Санду в срочном порядке созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Совбез рекомендовал правительству принять меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.В конце октября власти республики ввели режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешала неуплата Кишиневом долгов. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. По словам Спыну, контракт помог Кишиневу сэкономить 335 миллионов долларов."Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.В конце ноября у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Но в результате в госбюджет внесли поправки, которые позволили погасить долг. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов при этом выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.

https://ria.ru/20220112/postavki-1767574511.html

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молдавия, газпром, молдовагаз, экономика, в мире, природный газ, сергей куприянов, россия