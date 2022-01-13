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Молдавия рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в декабре
Молдавия рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в декабре - РИА Новости, 13.01.2022
Молдавия рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в декабре
Компания "Молдовагаз" в четверг сообщила, что полностью рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в декабре. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:20
2022-01-13T12:28
молдавия
газпром
молдовагаз
экономика
в мире
природный газ
сергей куприянов
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КИШИНЕВ, 13 янв — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" в четверг сообщила, что полностью рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в декабре.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что Кишинев столкнулся с очередным этапом энергетического кризиса — в декабре закупочная цена на топливо составляла 550 долларов за тысячу кубометров, а после Нового года выросла до 647 долларов. Он признал, что рост тарифов неизбежен и существует риск проблем с погашением платежей "Газпрому"."Компания "Молдовагаз" полностью перевела "Газпрому" деньги за газ, полученный в декабре", — говорится в заявлении опубликованном на странице импортера в фейсбуке.При этом глава компании Вадим Чебан в комментарии РИА Новости уточнил, что средства уже собраны и будут переведены "Газпрому" до конца дня.Несколько дней назад президент Молдавии Майя Санду в срочном порядке созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Совбез рекомендовал правительству принять меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.В конце октября власти республики ввели режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешала неуплата Кишиневом долгов. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. По словам Спыну, контракт помог Кишиневу сэкономить 335 миллионов долларов."Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.В конце ноября у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Но в результате в госбюджет внесли поправки, которые позволили погасить долг. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов при этом выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.
https://ria.ru/20220112/postavki-1767574511.html
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молдавия, газпром, молдовагаз, экономика, в мире, природный газ, сергей куприянов, россия
11:20 13.01.2022 (обновлено: 12:28 13.01.2022)
 
Молдавия рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в декабре

"Молдовагаз": компания полностью рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в декабре

© РИА Новости / Егор Алеев / Перейти в фотобанкРабочий на крановом узле газопровода
Рабочий на крановом узле газопровода - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Егор Алеев
Перейти в фотобанк
Рабочий на крановом узле газопровода
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КИШИНЕВ, 13 янв — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" в четверг сообщила, что полностью рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в декабре.
Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что Кишинев столкнулся с очередным этапом энергетического кризиса — в декабре закупочная цена на топливо составляла 550 долларов за тысячу кубометров, а после Нового года выросла до 647 долларов. Он признал, что рост тарифов неизбежен и существует риск проблем с погашением платежей "Газпрому".
"Компания "Молдовагаз" полностью перевела "Газпрому" деньги за газ, полученный в декабре", — говорится в заявлении опубликованном на странице импортера в фейсбуке.
При этом глава компании Вадим Чебан в комментарии РИА Новости уточнил, что средства уже собраны и будут переведены "Газпрому" до конца дня.
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Несколько дней назад президент Молдавии Майя Санду в срочном порядке созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Совбез рекомендовал правительству принять меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.
В конце октября власти республики ввели режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешала неуплата Кишиневом долгов. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.
Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. По словам Спыну, контракт помог Кишиневу сэкономить 335 миллионов долларов.
"Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.
В конце ноября у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Но в результате в госбюджет внесли поправки, которые позволили погасить долг. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов при этом выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.
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МолдавияГазпромМолдовагазЭкономикаВ миреПриродный газСергей КуприяновРоссия
 
 
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