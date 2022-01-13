https://ria.ru/20220113/garantii-1767709997.html

Гарантии безопасности должны закрепляться юридически, заявил Лукашевич

Гарантии безопасности должны закрепляться юридически, заявил Лукашевич - РИА Новости, 13.01.2022

Гарантии безопасности должны закрепляться юридически, заявил Лукашевич

Фундаментальные различия в ходе встреч России с США и НАТО в Женеве и Брюсселе говорят о том, что гарантии безопасности должны быть закреплены в юридической... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:17

2022-01-13T17:17

2022-01-13T17:38

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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Фундаментальные различия в ходе встреч России с США и НАТО в Женеве и Брюсселе говорят о том, что гарантии безопасности должны быть закреплены в юридической форме, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Фундаментальные различия, которые мы почувствовали в Женеве и особенно в рамках дискуссии Совета РФ-НАТО о том, как трактуется принцип неделимости безопасности, конечно, еще и еще раз убеждает в правоте российских аргументов, что этот принцип и гарантии реализации этого принципа должны закрепляться в юридически обязательной форме", - сказал Лукашевич журналистам после заседания Постоянного совета ОБСЕ, на котором РФ представила свои предложения по гарантиям безопасности.Он подчеркнул, что РФ "не ставит ультиматум, а предлагает профессионально разобраться в проблемах, которые возникли и найти компромиссы на этот счет".В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html

https://ria.ru/20220113/shagi-1767693318.html

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в мире, сша, москва, нато, александр лукашевич, обсе, россия