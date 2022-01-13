https://ria.ru/20220113/gaga-1767513973.html
Леди Гага рассказала о мистике, произошедшей на съемках "Дома Gucci"
Леди Гага рассказала о мистике, произошедшей на съемках "Дома Gucci" - РИА Новости, 13.01.2022
Леди Гага рассказала о мистике, произошедшей на съемках "Дома Gucci"
Певица и актриса Леди Гага в интервью W Magazine рассказала о мистическом случае, который произошел с ней на съемках драмы "Дома Gucci". В ленте она сыграла... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T00:26
2022-01-13T00:26
2022-01-13T00:26
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Певица и актриса Леди Гага в интервью W Magazine рассказала о мистическом случае, который произошел с ней на съемках драмы "Дома Gucci". В ленте она сыграла Патрицию Реджани — бывшую супругу владельца знаменитого бренда Маурицио Гуччи.Ранее Реджани говорила, что недовольна фильмом и тем, что ее сыграла Гага. Светскую львицу также расстроил и тот факт, что никто из создателей картины с ней даже не связался. Негатив, исходящий от экс-супруги Маурицио Гуччи, по мнению Леди Гаги, настиг ее на съемках. Актриса была убеждена, что Реджани насылала на площадку мух. Ранее Леди Гага рассказывала, что работа над фильмом длилась три года. Полтора из них она жила, как Реджани, а девять месяцев говорила с сильным итальянским акцентом. В результате она так глубоко погрузилась в этот образ, что начала терять связь с реальностью.Вместе с Гагой в картине снялись Адам Драйвер, Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек и другие.Премьера фильма в России состоялась 2 декабря.
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lady gaga (стефани джерманотта), новости культуры, кино и сериалы, джаред лето, джереми айронс, аль пачино
Леди Гага рассказала о мистике, произошедшей на съемках "Дома Gucci"
Леди Гага рассказала о мистике, произошедшей на съемках "Дома Gucci"
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Певица и актриса Леди Гага в интервью W Magazine рассказала
о мистическом случае, который произошел с ней на съемках драмы "Дома Gucci". В ленте она сыграла Патрицию Реджани — бывшую супругу владельца знаменитого бренда Маурицио Гуччи.
Ранее Реджани говорила
, что недовольна фильмом и тем, что ее сыграла Гага. Светскую львицу также расстроил и тот факт, что никто из создателей картины с ней даже не связался.
Негатив, исходящий от экс-супруги Маурицио Гуччи, по мнению Леди Гаги, настиг ее на съемках. Актриса была убеждена, что Реджани насылала на площадку мух.
"В последний день съемок я стояла на балконе своего номера в Риме и слушала "Mambo Italiano" в исполнении Дина Мартина. Во рту держала сигарету. Я была Патрицией. Но я знала, что должна попрощаться с ней. Меня повсюду преследовали большие стаи мух. Я действительно поверила, что их наслала она. Я была готова отпустить ее", — вспоминала Гага.
Ранее Леди Гага рассказывала, что работа над фильмом длилась три года. Полтора из них она жила, как Реджани, а девять месяцев говорила с сильным итальянским акцентом. В результате она так глубоко погрузилась в этот образ, что начала терять связь с реальностью.
"Помню, как однажды я поехала в Италию прогуляться. Я не делала этого около двух месяцев и запаниковала: я подумала, что оказалась на съемках фильма", — отмечала поп-звезда.
Вместе с Гагой в картине снялись Адам Драйвер, Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек и другие.
Премьера фильма в России состоялась 2 декабря.