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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220113/gadot-1767490560.html
Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Хичкока
Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Хичкока - РИА Новости, 13.01.2022
Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Хичкока
Звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Альфреда Хичкока "Поймать вора", сообщает Screen Rant. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T02:52
2022-01-13T02:52
культура
альфред хичкок
грейс келли
галь гадот
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Альфреда Хичкока "Поймать вора", сообщает Screen Rant. Оригинальная лента вышла в 1955 году. В ней рассказывается о бывшем воре по прозвищу "Кот". Ему нужно было найти своего подражателя, чтобы отвести от себя подозрения в серии новых преступлений. В основе фильма Хичкока — одноименный роман Дэвида Доджа. Главные роли исполнили Кэри Грант и Грейс Келли. На съемках ленты актриса познакомилась с монакским князем Ренье III, за которого вскоре вышла замуж. Подробностей о сюжете ремейка пока нет, также пока не объявлялось, кого именно сыграет Галь Гадот и когда состоится премьера ленты.
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альфред хичкок, грейс келли, галь гадот, новости культуры, кино и сериалы
02:52 13.01.2022
 
Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Хичкока

Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Хичкока "Поймать вора"

© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionЗвезда фильм "Чудо-женщина" Галь Гадот
Звезда фильм Чудо-женщина Галь Гадот - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Альфреда Хичкока "Поймать вора", сообщает Screen Rant.
Оригинальная лента вышла в 1955 году. В ней рассказывается о бывшем воре по прозвищу "Кот". Ему нужно было найти своего подражателя, чтобы отвести от себя подозрения в серии новых преступлений.
В основе фильма Хичкока — одноименный роман Дэвида Доджа. Главные роли исполнили Кэри Грант и Грейс Келли. На съемках ленты актриса познакомилась с монакским князем Ренье III, за которого вскоре вышла замуж.
Подробностей о сюжете ремейка пока нет, также пока не объявлялось, кого именно сыграет Галь Гадот и когда состоится премьера ленты.
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КультураАльфред ХичкокГрейс КеллиГаль ГадотНовости культурыКино и сериалы
 
 
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