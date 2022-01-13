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Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Хичкока
Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Хичкока - РИА Новости, 13.01.2022
Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Хичкока
Звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Альфреда Хичкока "Поймать вора", сообщает Screen Rant. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T02:52
2022-01-13T02:52
2022-01-13T02:52
культура
альфред хичкок
грейс келли
галь гадот
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Альфреда Хичкока "Поймать вора", сообщает Screen Rant. Оригинальная лента вышла в 1955 году. В ней рассказывается о бывшем воре по прозвищу "Кот". Ему нужно было найти своего подражателя, чтобы отвести от себя подозрения в серии новых преступлений. В основе фильма Хичкока — одноименный роман Дэвида Доджа. Главные роли исполнили Кэри Грант и Грейс Келли. На съемках ленты актриса познакомилась с монакским князем Ренье III, за которого вскоре вышла замуж. Подробностей о сюжете ремейка пока нет, также пока не объявлялось, кого именно сыграет Галь Гадот и когда состоится премьера ленты.
https://ria.ru/20211223/christie-1764893873.html
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альфред хичкок, грейс келли, галь гадот, новости культуры, кино и сериалы
Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Хичкока
Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке фильма Хичкока "Поймать вора"