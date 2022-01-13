https://ria.ru/20220113/furgal-1767682856.html
СК вменил Фургалу десять эпизодов по делу о мошенничестве
СК вменил Фургалу десять эпизодов по делу о мошенничестве - РИА Новости, 13.01.2022
СК вменил Фургалу десять эпизодов по делу о мошенничестве
Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и его соучастникам по делу о мошенничестве вменяют 10 эпизодов преступлений с ущербом на 3,8 миллиарда рублей,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:24
2022-01-13T15:24
2022-01-13T17:03
происшествия
хабаровский край
москва
александр бастрыкин
сергей фургал
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и его соучастникам по делу о мошенничестве вменяют 10 эпизодов преступлений с ущербом на 3,8 миллиарда рублей, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Глава ведомства сообщил, что расследование дела участников преступного сообщества, созданного Фургалом, уже находится на завершающей стадии."По данным следствия, в 2007-2020 годах в Москве и Хабаровском крае они совершили ряд тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией. Всего обвиняемым инкриминировано 10 эпизодов преступной деятельности. Общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 миллиарда рублей", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".Он отметил, что на имущество обвиняемых и связанных с ними лиц, деньги и доли уставных капиталов аффилированных организаций общей стоимостью более 1,079 миллиарда рублей наложен арест.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает.Кроме того, Фургалу было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества в сфере кредитования, сообщал ранее его адвокат.
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происшествия, хабаровский край, москва, александр бастрыкин, сергей фургал
15:24 13.01.2022 (обновлено: 17:03 13.01.2022)
СК вменил Фургалу десять эпизодов по делу о мошенничестве
Экс-главе Хабаровского края Фургалу вменили десять эпизодов по делу о мошенничестве
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Экс-губернатору Хабаровского края
Сергею Фургалу и его соучастникам по делу о мошенничестве вменяют 10 эпизодов преступлений с ущербом на 3,8 миллиарда рублей, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
.
Глава ведомства сообщил, что расследование дела участников преступного сообщества, созданного Фургалом, уже находится на завершающей стадии.
"По данным следствия, в 2007-2020 годах в Москве
и Хабаровском крае они совершили ряд тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией. Всего обвиняемым инкриминировано 10 эпизодов преступной деятельности. Общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 миллиарда рублей", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете
".
Он отметил, что на имущество обвиняемых и связанных с ними лиц, деньги и доли уставных капиталов аффилированных организаций общей стоимостью более 1,079 миллиарда рублей наложен арест.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает.
Кроме того, Фургалу было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества в сфере кредитования, сообщал ранее его адвокат.