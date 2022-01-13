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СК вменил Фургалу десять эпизодов по делу о мошенничестве
СК вменил Фургалу десять эпизодов по делу о мошенничестве - РИА Новости, 13.01.2022
СК вменил Фургалу десять эпизодов по делу о мошенничестве
Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и его соучастникам по делу о мошенничестве вменяют 10 эпизодов преступлений с ущербом на 3,8 миллиарда рублей,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:24
2022-01-13T17:03
происшествия
хабаровский край
москва
александр бастрыкин
сергей фургал
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и его соучастникам по делу о мошенничестве вменяют 10 эпизодов преступлений с ущербом на 3,8 миллиарда рублей, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Глава ведомства сообщил, что расследование дела участников преступного сообщества, созданного Фургалом, уже находится на завершающей стадии."По данным следствия, в 2007-2020 годах в Москве и Хабаровском крае они совершили ряд тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией. Всего обвиняемым инкриминировано 10 эпизодов преступной деятельности. Общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 миллиарда рублей", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".Он отметил, что на имущество обвиняемых и связанных с ними лиц, деньги и доли уставных капиталов аффилированных организаций общей стоимостью более 1,079 миллиарда рублей наложен арест.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает.Кроме того, Фургалу было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества в сфере кредитования, сообщал ранее его адвокат.
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происшествия, хабаровский край, москва, александр бастрыкин, сергей фургал
15:24 13.01.2022 (обновлено: 17:03 13.01.2022)
 
СК вменил Фургалу десять эпизодов по делу о мошенничестве

Экс-главе Хабаровского края Фургалу вменили десять эпизодов по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и его соучастникам по делу о мошенничестве вменяют 10 эпизодов преступлений с ущербом на 3,8 миллиарда рублей, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Глава ведомства сообщил, что расследование дела участников преступного сообщества, созданного Фургалом, уже находится на завершающей стадии.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября 2021, 21:24
Адвокат Фургала заявил о завершении следствия по делу
"По данным следствия, в 2007-2020 годах в Москве и Хабаровском крае они совершили ряд тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией. Всего обвиняемым инкриминировано 10 эпизодов преступной деятельности. Общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 миллиарда рублей", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".
Он отметил, что на имущество обвиняемых и связанных с ними лиц, деньги и доли уставных капиталов аффилированных организаций общей стоимостью более 1,079 миллиарда рублей наложен арест.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает.
Кроме того, Фургалу было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества в сфере кредитования, сообщал ранее его адвокат.
 
ПроисшествияХабаровский крайМоскваАлександр БастрыкинСергей Фургал
 
 
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