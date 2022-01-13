https://ria.ru/20220113/fsb-1767698443.html

В ГД попросили о дополнительных мерах против ложных сообщений о минировании

В ГД попросили о дополнительных мерах против ложных сообщений о минировании - РИА Новости, 13.01.2022

В ГД попросили о дополнительных мерах против ложных сообщений о минировании

Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила директора ФСБ России Александра Бортникова проработать вопрос о... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:30

2022-01-13T16:30

2022-01-13T16:39

фсб

александр бортников

госдума рф

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина попросила директора ФСБ России Александра Бортникова проработать вопрос о принятии дополнительных мер, направленных на противодействие заведомо ложным сообщениям в интернете об актах терроризма."Комитет по вопросам семьи, женщин и детей настоятельно предлагает проработать вопрос о принятии дополнительных мер, направленных на противодействие заведомо ложным сообщениям об актах терроризма, совершаемых с использованием сети интернет", - написала Останина в письме на имя Бортникова. Письмо есть у РИА Новости."О принятом вами решении по усилению мер защиты от ложных сообщений о минировании жизненно-важных объектов населения, таких как школ, вузов, судов и других, просим сообщить в комитет", - добавила депутат.

https://ria.ru/20220113/minirovanie-1767606603.html

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фсб, александр бортников, госдума рф