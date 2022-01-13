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Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет - РИА Новости, 13.01.2022
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
Мощное вооружение, современная электронная начинка и улучшенная мореходность: раскрыты подробности модернизации большого противолодочного корабля "Адмирал... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T08:00
2022-01-13T08:09
безопасность
вмф рф
севмаш
с-400 «триумф»
ка-27
дальзавод
адмирал нахимов (крейсер)
калибр
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Мощное вооружение, современная электронная начинка и улучшенная мореходность: раскрыты подробности модернизации большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко". После ремонта ветеран Северного флота станет по-настоящему "универсальным бойцом" и сможет уничтожать любые наземные и морские цели. Обновления ждут и другие однотипные вымпелы.Больше ракет"Адмирал Чабаненко" — единственный представитель усовершенствованного проекта 1155.1. Его старшие братья — БПК типа 1155 — были самыми многочисленными советскими кораблями первого ранга. Серия получилась крайне удачной: прекрасные ходовые качества, противолодочное вооружение, сразу два вертолета Ка-27ПЛ в палубных ангарах. Из недостатков: нет противокорабельного оружия и слабая ПВО. Сейчас на флоте семь таких БПК — основных кораблей дальней морской зоны.БПК "Адмирал Чабаненко" отличается от предшественников: больше водоизмещение, лучше гидроакустика, есть противокорабельные ракеты "Москит", комплекс противоторпедной защиты РБУ-12000 "Удав", зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) "Кортик", противолодочный комплекс "Водопад-НК". В 1999-м, когда он вступил в состав флота, это был мощный корабль, способный не только охотиться за вражескими субмаринами, но и поражать надводные цели.Однако в 2014-м его отправили на ремонт, который со временем перерос в глубокую модернизацию.Как сообщил источник в оборонной отрасли, речь идет в первую очередь о вооружении. В частности, "Чабаненко" получит четыре счетверенных ракетных установки "Уран" и универсальный корабельный комплекс ЗС14 на 16 ячеек под "Калибры", "Ониксы" и перспективные "Цирконы", стреляющие гораздо дальше "Москитов" и точнее.Всего обновленный БПК сможет взять на борт 32 крылатые ракеты. Это, конечно, недотягивает до американских эсминцев "Арли Берк", схожих с "Чабаненко" по водоизмещению, но существенно больше, чем у других вымпелов Северного флота.Что касается системы ПВО, то вместо устаревших ЗРАК "Кортик" установят комплекс "Панцирь-М", ЗРК "Штиль" с боекомплектом из 48 ракет, а также новейший противолодочный "Ответ" с дальностью стрельбы до 50 километров."Чабаненко" оснастят радиолокационными станциями, электронным оборудованием, средствами связи и боевого управления последнего поколения. Подлатают и корпус. Изменения настолько масштабны, что БПК переквалифицируют во фрегат 1-го ранга. Его возвращение на Северный флот ожидается в конце 2022-го — начале 2023-го.Новые возможностиВ программе модернизации не только "Чабаненко", но и корабли проекта 1155. Так, в апреле 2021-го на Тихоокеанский флот после пятилетнего ремонта прибыл фрегат "Маршал Шапошников". На нем заменили 80 процентов кабельных трасс, заново изготовили около 40 процентов корпусных конструкций, установили современную радиолокационную станцию МР-760 "Фрегат-МА" и систему обработки информации 5П-30Н2 "Фрегат-Н2". Корабль оборудовали комплексом связи Р-779-28, а огнем артиллерии теперь управляет универсальная система МР-123-02/3 "Багира".Четыре зенитки АК-630М, два четырехтрубных торпедных аппарата и два реактивных миномета РБУ-6000 решили не демонтировать. В носовой части также остались пусковые установки ЗРК "Кинжал". За ними вместо устаревшей АК-100 разместили 100-миллиметровую артиллерийскую установку А-190-01. Дальше — 16 ячеек под "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы". А по бокам надстройки, где ранее располагался комплекс "Раструб-Б", — две 3С24 с четырьмя ракетами "Уран" в каждой.Еще внушительнее вооружат БПК Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", о начале модернизации которого сообщали в конце минувшего года. В АО "Центр судоремонта "Дальзавод" уточнили, что заменят почти сто процентов боевых систем — кроме артустановок АК-630. Вымпел оснастят ракетным комплексом "Калибр-НК" и противолодочным "Пакет-НК", обновят корпус и кабель-трассы.На борту будут не две, а четыре вертикальные пусковые установки ЗС14 по восемь ячеек в каждой, не считая четырех ПКР "Уран". Так что "Виноградов" станет рекордсменом российского флота по крылатым ракетам — до 48 единиц. Как и "Адмирал Чабаненко", он получит более мощную систему ПВО на основе ЗРК "Штиль". По планам фрегат вернется на службу в 2024-м.Модернизируют и еще два вымпела проекта 1155 — "Адмирал Трибуц" (в строю с 1985-го) и "Адмирал Пантелеев" (с 1991-го). Таким образом, в относительно короткие сроки флот серьезно усилится.Самый вооруженныйБПК 1155 и 1155.1 — не единственные корабли советской постройки, которые подтянут до современного уровня. Так, с 2013-го на "Севмаше" модернизируют атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М "Орлан". Этого гиганта сделают самым тяжеловооруженным вымпелом ВМФ России с вертикальными пусковыми установками под "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы" на 80 ячеек. А ПВО пополнится зенитной ракетной системой С-400 на 96 ракет.ЗРК ближней зоны "Кортик" заменят на "Панцирь-М", зенитные установки "Оса-М" — на новый "Редут", а комплекс "Пакет-НК" защитит крейсер от торпед и подводных лодок на ближних дистанциях.Само собой, не обойдется и без самой продвинутой электроники, которая повысит ситуационную осведомленность экипажа и значительно расширит возможности применения бортового оружия."Нахимов" обеспечат передовыми системами связи и навигации, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также авиагруппой из трех палубных вертолетов Ка-27М для поиска подводных лодок. Заводские работы должны завершить в 2022-2023 годах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220106/vmf-1766732292.html
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безопасность, вмф рф, севмаш, с-400 «триумф», ка-27, дальзавод, адмирал нахимов (крейсер), калибр
08:00 13.01.2022 (обновлено: 08:09 13.01.2022)
 

Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников" из акватории Японского моря
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Маршал Шапошников из акватории Японского моря - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Мощное вооружение, современная электронная начинка и улучшенная мореходность: раскрыты подробности модернизации большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко". После ремонта ветеран Северного флота станет по-настоящему "универсальным бойцом" и сможет уничтожать любые наземные и морские цели. Обновления ждут и другие однотипные вымпелы.

Больше ракет

"Адмирал Чабаненко" — единственный представитель усовершенствованного проекта 1155.1. Его старшие братья — БПК типа 1155 — были самыми многочисленными советскими кораблями первого ранга. Серия получилась крайне удачной: прекрасные ходовые качества, противолодочное вооружение, сразу два вертолета Ка-27ПЛ в палубных ангарах. Из недостатков: нет противокорабельного оружия и слабая ПВО. Сейчас на флоте семь таких БПК — основных кораблей дальней морской зоны.
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Флота Советского Союза Горшков из акватории Белого моря по береговой цели - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 13:22В мире
Эксперт: ВМФ РФ после модернизации представляет опасность для США
БПК "Адмирал Чабаненко" отличается от предшественников: больше водоизмещение, лучше гидроакустика, есть противокорабельные ракеты "Москит", комплекс противоторпедной защиты РБУ-12000 "Удав", зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) "Кортик", противолодочный комплекс "Водопад-НК". В 1999-м, когда он вступил в состав флота, это был мощный корабль, способный не только охотиться за вражескими субмаринами, но и поражать надводные цели.
Однако в 2014-м его отправили на ремонт, который со временем перерос в глубокую модернизацию.
© AP Photo / Javier GaleanoКубинцы приветствуют корабль ВМФ России "Адмирал Чабаненко" в порту Гаваны
Кубинцы приветствуют корабль ВМФ России Адмирал Чабаненко в порту Гаваны - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Javier Galeano
Кубинцы приветствуют корабль ВМФ России "Адмирал Чабаненко" в порту Гаваны
Как сообщил источник в оборонной отрасли, речь идет в первую очередь о вооружении. В частности, "Чабаненко" получит четыре счетверенных ракетных установки "Уран" и универсальный корабельный комплекс ЗС14 на 16 ячеек под "Калибры", "Ониксы" и перспективные "Цирконы", стреляющие гораздо дальше "Москитов" и точнее.
Всего обновленный БПК сможет взять на борт 32 крылатые ракеты. Это, конечно, недотягивает до американских эсминцев "Арли Берк", схожих с "Чабаненко" по водоизмещению, но существенно больше, чем у других вымпелов Северного флота.
Торжественная церемония передачи Военно-морскому флоту АПЛ Новосибирск на заводе Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 15:55
Две новые атомные подлодки вошли в состав ВМФ
Что касается системы ПВО, то вместо устаревших ЗРАК "Кортик" установят комплекс "Панцирь-М", ЗРК "Штиль" с боекомплектом из 48 ракет, а также новейший противолодочный "Ответ" с дальностью стрельбы до 50 километров.
"Чабаненко" оснастят радиолокационными станциями, электронным оборудованием, средствами связи и боевого управления последнего поколения. Подлатают и корпус. Изменения настолько масштабны, что БПК переквалифицируют во фрегат 1-го ранга. Его возвращение на Северный флот ожидается в конце 2022-го — начале 2023-го.

Новые возможности

В программе модернизации не только "Чабаненко", но и корабли проекта 1155. Так, в апреле 2021-го на Тихоокеанский флот после пятилетнего ремонта прибыл фрегат "Маршал Шапошников". На нем заменили 80 процентов кабельных трасс, заново изготовили около 40 процентов корпусных конструкций, установили современную радиолокационную станцию МР-760 "Фрегат-МА" и систему обработки информации 5П-30Н2 "Фрегат-Н2". Корабль оборудовали комплексом связи Р-779-28, а огнем артиллерии теперь управляет универсальная система МР-123-02/3 "Багира".
© Фото : Минобороны РФФрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море. Кадр видео
Фрегат Маршал Шапошников поразил Калибром мишень в Японском море. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : Минобороны РФ
Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море. Кадр видео
Четыре зенитки АК-630М, два четырехтрубных торпедных аппарата и два реактивных миномета РБУ-6000 решили не демонтировать. В носовой части также остались пусковые установки ЗРК "Кинжал". За ними вместо устаревшей АК-100 разместили 100-миллиметровую артиллерийскую установку А-190-01. Дальше — 16 ячеек под "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы". А по бокам надстройки, где ранее располагался комплекс "Раструб-Б", — две 3С24 с четырьмя ракетами "Уран" в каждой.
Еще внушительнее вооружат БПК Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", о начале модернизации которого сообщали в конце минувшего года. В АО "Центр судоремонта "Дальзавод" уточнили, что заменят почти сто процентов боевых систем — кроме артустановок АК-630. Вымпел оснастят ракетным комплексом "Калибр-НК" и противолодочным "Пакет-НК", обновят корпус и кабель-трассы.
Виктор Чирков - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 12:47
Россия не допустит превосходства иностранных флотов, заявил экс-главком ВМФ
На борту будут не две, а четыре вертикальные пусковые установки ЗС14 по восемь ячеек в каждой, не считая четырех ПКР "Уран". Так что "Виноградов" станет рекордсменом российского флота по крылатым ракетам — до 48 единиц. Как и "Адмирал Чабаненко", он получит более мощную систему ПВО на основе ЗРК "Штиль". По планам фрегат вернется на службу в 2024-м.
Модернизируют и еще два вымпела проекта 1155 — "Адмирал Трибуц" (в строю с 1985-го) и "Адмирал Пантелеев" (с 1991-го). Таким образом, в относительно короткие сроки флот серьезно усилится.

Самый вооруженный

БПК 1155 и 1155.1 — не единственные корабли советской постройки, которые подтянут до современного уровня. Так, с 2013-го на "Севмаше" модернизируют атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М "Орлан". Этого гиганта сделают самым тяжеловооруженным вымпелом ВМФ России с вертикальными пусковыми установками под "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы" на 80 ячеек. А ПВО пополнится зенитной ракетной системой С-400 на 96 ракет.
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
ЗРК ближней зоны "Кортик" заменят на "Панцирь-М", зенитные установки "Оса-М" — на новый "Редут", а комплекс "Пакет-НК" защитит крейсер от торпед и подводных лодок на ближних дистанциях.
Само собой, не обойдется и без самой продвинутой электроники, которая повысит ситуационную осведомленность экипажа и значительно расширит возможности применения бортового оружия.
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 20.10.2019
20 октября 2019, 02:53
СМИ рассказали о переоснащении модернизированного "Адмирала Нахимова"
"Нахимов" обеспечат передовыми системами связи и навигации, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также авиагруппой из трех палубных вертолетов Ка-27М для поиска подводных лодок. Заводские работы должны завершить в 2022-2023 годах.
 
БезопасностьВМФ РФСевмашС-400 «Триумф»Ка-27ДальзаводАдмирал Нахимов (крейсер)Калибр
 
 
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