https://ria.ru/20220113/fregaty-1767525706.html

Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет

Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет - РИА Новости, 13.01.2022

Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет

Мощное вооружение, современная электронная начинка и улучшенная мореходность: раскрыты подробности модернизации большого противолодочного корабля "Адмирал... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T08:00

2022-01-13T08:00

2022-01-13T08:09

безопасность

вмф рф

севмаш

с-400 «триумф»

ка-27

дальзавод

адмирал нахимов (крейсер)

калибр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604422100_0:0:1238:696_1920x0_80_0_0_af8598e29f9526a3d0346044efed23a4.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Мощное вооружение, современная электронная начинка и улучшенная мореходность: раскрыты подробности модернизации большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко". После ремонта ветеран Северного флота станет по-настоящему "универсальным бойцом" и сможет уничтожать любые наземные и морские цели. Обновления ждут и другие однотипные вымпелы.Больше ракет"Адмирал Чабаненко" — единственный представитель усовершенствованного проекта 1155.1. Его старшие братья — БПК типа 1155 — были самыми многочисленными советскими кораблями первого ранга. Серия получилась крайне удачной: прекрасные ходовые качества, противолодочное вооружение, сразу два вертолета Ка-27ПЛ в палубных ангарах. Из недостатков: нет противокорабельного оружия и слабая ПВО. Сейчас на флоте семь таких БПК — основных кораблей дальней морской зоны.БПК "Адмирал Чабаненко" отличается от предшественников: больше водоизмещение, лучше гидроакустика, есть противокорабельные ракеты "Москит", комплекс противоторпедной защиты РБУ-12000 "Удав", зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) "Кортик", противолодочный комплекс "Водопад-НК". В 1999-м, когда он вступил в состав флота, это был мощный корабль, способный не только охотиться за вражескими субмаринами, но и поражать надводные цели.Однако в 2014-м его отправили на ремонт, который со временем перерос в глубокую модернизацию.Как сообщил источник в оборонной отрасли, речь идет в первую очередь о вооружении. В частности, "Чабаненко" получит четыре счетверенных ракетных установки "Уран" и универсальный корабельный комплекс ЗС14 на 16 ячеек под "Калибры", "Ониксы" и перспективные "Цирконы", стреляющие гораздо дальше "Москитов" и точнее.Всего обновленный БПК сможет взять на борт 32 крылатые ракеты. Это, конечно, недотягивает до американских эсминцев "Арли Берк", схожих с "Чабаненко" по водоизмещению, но существенно больше, чем у других вымпелов Северного флота.Что касается системы ПВО, то вместо устаревших ЗРАК "Кортик" установят комплекс "Панцирь-М", ЗРК "Штиль" с боекомплектом из 48 ракет, а также новейший противолодочный "Ответ" с дальностью стрельбы до 50 километров."Чабаненко" оснастят радиолокационными станциями, электронным оборудованием, средствами связи и боевого управления последнего поколения. Подлатают и корпус. Изменения настолько масштабны, что БПК переквалифицируют во фрегат 1-го ранга. Его возвращение на Северный флот ожидается в конце 2022-го — начале 2023-го.Новые возможностиВ программе модернизации не только "Чабаненко", но и корабли проекта 1155. Так, в апреле 2021-го на Тихоокеанский флот после пятилетнего ремонта прибыл фрегат "Маршал Шапошников". На нем заменили 80 процентов кабельных трасс, заново изготовили около 40 процентов корпусных конструкций, установили современную радиолокационную станцию МР-760 "Фрегат-МА" и систему обработки информации 5П-30Н2 "Фрегат-Н2". Корабль оборудовали комплексом связи Р-779-28, а огнем артиллерии теперь управляет универсальная система МР-123-02/3 "Багира".Четыре зенитки АК-630М, два четырехтрубных торпедных аппарата и два реактивных миномета РБУ-6000 решили не демонтировать. В носовой части также остались пусковые установки ЗРК "Кинжал". За ними вместо устаревшей АК-100 разместили 100-миллиметровую артиллерийскую установку А-190-01. Дальше — 16 ячеек под "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы". А по бокам надстройки, где ранее располагался комплекс "Раструб-Б", — две 3С24 с четырьмя ракетами "Уран" в каждой.Еще внушительнее вооружат БПК Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", о начале модернизации которого сообщали в конце минувшего года. В АО "Центр судоремонта "Дальзавод" уточнили, что заменят почти сто процентов боевых систем — кроме артустановок АК-630. Вымпел оснастят ракетным комплексом "Калибр-НК" и противолодочным "Пакет-НК", обновят корпус и кабель-трассы.На борту будут не две, а четыре вертикальные пусковые установки ЗС14 по восемь ячеек в каждой, не считая четырех ПКР "Уран". Так что "Виноградов" станет рекордсменом российского флота по крылатым ракетам — до 48 единиц. Как и "Адмирал Чабаненко", он получит более мощную систему ПВО на основе ЗРК "Штиль". По планам фрегат вернется на службу в 2024-м.Модернизируют и еще два вымпела проекта 1155 — "Адмирал Трибуц" (в строю с 1985-го) и "Адмирал Пантелеев" (с 1991-го). Таким образом, в относительно короткие сроки флот серьезно усилится.Самый вооруженныйБПК 1155 и 1155.1 — не единственные корабли советской постройки, которые подтянут до современного уровня. Так, с 2013-го на "Севмаше" модернизируют атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М "Орлан". Этого гиганта сделают самым тяжеловооруженным вымпелом ВМФ России с вертикальными пусковыми установками под "Калибры", "Ониксы" и "Цирконы" на 80 ячеек. А ПВО пополнится зенитной ракетной системой С-400 на 96 ракет.ЗРК ближней зоны "Кортик" заменят на "Панцирь-М", зенитные установки "Оса-М" — на новый "Редут", а комплекс "Пакет-НК" защитит крейсер от торпед и подводных лодок на ближних дистанциях.Само собой, не обойдется и без самой продвинутой электроники, которая повысит ситуационную осведомленность экипажа и значительно расширит возможности применения бортового оружия."Нахимов" обеспечат передовыми системами связи и навигации, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также авиагруппой из трех палубных вертолетов Ка-27М для поиска подводных лодок. Заводские работы должны завершить в 2022-2023 годах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220106/vmf-1766732292.html

https://ria.ru/20211221/flot-1764752158.html

https://ria.ru/20211202/flot-1761794556.html

https://ria.ru/20191020/1559988808.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вмф рф, севмаш, с-400 «триумф», ка-27, дальзавод, адмирал нахимов (крейсер), калибр