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Глава МИД Франции назвал новое Ялтинское соглашение неприемлемым
Глава МИД Франции назвал новое Ялтинское соглашение неприемлемым - РИА Новости, 13.01.2022
Глава МИД Франции назвал новое Ялтинское соглашение неприемлемым
Если Россия желает нового Ялтинского соглашения о разделении сфер влияния в Европе, для ЕС это неприемлемо, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:28
2022-01-13T20:28
в мире
сша
германия
нато
жан-ив ле дриан
россия
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ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Если Россия желает нового Ялтинского соглашения о разделении сфер влияния в Европе, для ЕС это неприемлемо, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Если Россия желает вернуться к "Ялте" (Ялтинское соглашение 1945 года, по которому СССР, Великобритания и США разделили сферы влияния в Европе - ред.), потому что те предложения, которые на столе, возвращают к логике блокового мира... то это для нас неприемлемо. Но если за этим жестом (вести переговоры с НАТО - ред.) стоит что-то другое, то давайте продолжим переговоры, потому что мы приветствуем все, что поможет поддержанию стабильности и безопасности Европы", - сказал Ле Дриан по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС во французском Бресте.Конференция в Ялте 4–11 февраля 1945 года - встреча лидеров СССР, США и Великобритании - была созвана в целях согласования планов окончательного разгрома гитлеровской Германии и ее союзников, а также выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Именно на конференции в Ялте состоялся раздел сфер влияния трех держав в послевоенном мире.Созданный в Ялте биполярный мир с разделением Европы на Восток и Запад сохранялся более 40 лет, до распада СССР в декабре 1991 года. Ялтинская система начала рушиться на рубеже 1980-х - 1990-х годов с началом перестройки в Советском Союзе. Но отдельные и притом очень важные механизмы, выработанные в Ялте, действуют и поныне.
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в мире, сша, германия, нато, жан-ив ле дриан, россия
20:28 13.01.2022
 
Глава МИД Франции назвал новое Ялтинское соглашение неприемлемым

Глава МИД Франции Ле Дриан назвал новое Ялтинское соглашение неприемлемым

© REUTERS / Gonzalo Fuentes / PoolМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes / Pool
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Если Россия желает нового Ялтинского соглашения о разделении сфер влияния в Европе, для ЕС это неприемлемо, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
19:56
Шольц сделал вывод по итогам переговоров России и стран Запада
"Если Россия желает вернуться к "Ялте" (Ялтинское соглашение 1945 года, по которому СССР, Великобритания и США разделили сферы влияния в Европе - ред.), потому что те предложения, которые на столе, возвращают к логике блокового мира... то это для нас неприемлемо. Но если за этим жестом (вести переговоры с НАТО - ред.) стоит что-то другое, то давайте продолжим переговоры, потому что мы приветствуем все, что поможет поддержанию стабильности и безопасности Европы", - сказал Ле Дриан по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС во французском Бресте.
Конференция в Ялте 4–11 февраля 1945 года - встреча лидеров СССР, США и Великобритании - была созвана в целях согласования планов окончательного разгрома гитлеровской Германии и ее союзников, а также выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Именно на конференции в Ялте состоялся раздел сфер влияния трех держав в послевоенном мире.
Созданный в Ялте биполярный мир с разделением Европы на Восток и Запад сохранялся более 40 лет, до распада СССР в декабре 1991 года. Ялтинская система начала рушиться на рубеже 1980-х - 1990-х годов с началом перестройки в Советском Союзе. Но отдельные и притом очень важные механизмы, выработанные в Ялте, действуют и поныне.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Вчера, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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