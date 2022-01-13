https://ria.ru/20220113/frantsiya-1767747190.html

Глава МИД Франции назвал новое Ялтинское соглашение неприемлемым

Глава МИД Франции назвал новое Ялтинское соглашение неприемлемым - РИА Новости, 13.01.2022

Глава МИД Франции назвал новое Ялтинское соглашение неприемлемым

Если Россия желает нового Ялтинского соглашения о разделении сфер влияния в Европе, для ЕС это неприемлемо, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T20:28

2022-01-13T20:28

2022-01-13T20:28

в мире

сша

германия

нато

жан-ив ле дриан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764240343_0:216:3036:1924_1920x0_80_0_0_cb4c19c4d2bd7cda016a03409c0e1189.jpg

ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Если Россия желает нового Ялтинского соглашения о разделении сфер влияния в Европе, для ЕС это неприемлемо, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Если Россия желает вернуться к "Ялте" (Ялтинское соглашение 1945 года, по которому СССР, Великобритания и США разделили сферы влияния в Европе - ред.), потому что те предложения, которые на столе, возвращают к логике блокового мира... то это для нас неприемлемо. Но если за этим жестом (вести переговоры с НАТО - ред.) стоит что-то другое, то давайте продолжим переговоры, потому что мы приветствуем все, что поможет поддержанию стабильности и безопасности Европы", - сказал Ле Дриан по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС во французском Бресте.Конференция в Ялте 4–11 февраля 1945 года - встреча лидеров СССР, США и Великобритании - была созвана в целях согласования планов окончательного разгрома гитлеровской Германии и ее союзников, а также выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Именно на конференции в Ялте состоялся раздел сфер влияния трех держав в послевоенном мире.Созданный в Ялте биполярный мир с разделением Европы на Восток и Запад сохранялся более 40 лет, до распада СССР в декабре 1991 года. Ялтинская система начала рушиться на рубеже 1980-х - 1990-х годов с началом перестройки в Советском Союзе. Но отдельные и притом очень важные механизмы, выработанные в Ялте, действуют и поныне.

https://ria.ru/20220113/sholts-1767743639.html

сша

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, германия, нато, жан-ив ле дриан, россия