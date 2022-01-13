https://ria.ru/20220113/frantsiya-1767619968.html

Сенат Франции одобрил законопроект о вакцинных пропусках

Сенат Франции одобрил законопроект о вакцинных пропусках - РИА Новости, 13.01.2022

Сенат Франции одобрил законопроект о вакцинных пропусках

Сенат Франции большинством голосов одобрил законопроект о введении вакцинных пропусков в стране. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:12

2022-01-13T11:12

2022-01-13T12:25

распространение коронавируса

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франция

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Сенат Франции большинством голосов одобрил законопроект о введении вакцинных пропусков в стране.Шестого января законопроект был принят нацсобранием (нижняя палата парламента) Франции в первом чтении."Сенат одобрил законопроект по усилению мер борьбы с санитарным кризисом с изменениями", - говорится в заявлении Сената в Twitter.За законопроект проголосовали 249 сенаторов, против - 63.В конце декабря на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма "омикрон" власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.В ходе рассмотрения в Сенате, большинство в котором составляет оппозиция, был принят целый ряд поправок к законопроекту, отмечает телеканал BFMTV. Так, в частности, вацинный пропуск будет применяться только, когда количество госпитализированных с COVID-19 в стране превышает 10 тысяч. При это он должен быть отменен, когда число госпитализированных будет ниже этого порога.Согласно данным санитарных властей, число госпитализированных во Франции сегодня составляет около 24 тысяч.Сенаторы также ввели поправки, согласно которым вакцинный пропуск будет требоваться только у совершеннолетних. Несовершеннолетние с 12 по 17 лет по-прежнему будут обязаны предъявлять санитарный пропуск.Кроме того, в ходе чтения законопроекта Сенатом из него убрали положения, по которым владельцы баров, кафе и ресторанов должны проверять удостоверение личности посетителя наряду с вакцинным пропуском, чтобы предотвратить мошеннические схемы.Изначально предполагалась, что законопроект должен вступить в силу с 15 января, однако его рассмотрение как в Нацсобрании, так и в Сенате затянулось. В четверг во второй половине дня законопроект должен быть рассмотрен смешанной комиссией, в которую входят сенаторы и депутаты. В случае, если смешанной комиссии удастся прийти к согласию, законопроект будет направлен на окончательное чтение в Сенат в четверг, и в Нацсобрание - в пятницу. Если согласие найти не удастся, то проект закона вновь должны будут рассмотреть обе палаты парламента, однако заключительно слово - за Нацсобарние.В последние недели число заболевших коронавирусом во Франции растет катастрофическими темпами. Во вторник был установлен новый антирекорд - 368 тысяч новых случаев заболеваний за сутки. В среду было зафиксировано более 361 тысячи заболевших.

https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766667388.html

https://ria.ru/20210713/covid-19-1741113992.html

https://ria.ru/20210804/propuska-1744415452.html

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в мире, франция, коронавирус covid-19