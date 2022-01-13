https://ria.ru/20220113/forum-1767285983.html

Гайдаровский форум

Гайдаровский форум - РИА Новости, 13.01.2022

Гайдаровский форум

Гайдаровский форум – это экспертная дискуссионная площадка, на которой обсуждаются приоритетные задачи, стоящие перед государством на текущий год, перспективы... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T00:36

2022-01-13T00:36

2022-01-13T00:36

справки

гайдаровский форум

россия

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Гайдаровский форум – это экспертная дискуссионная площадка, на которой обсуждаются приоритетные задачи, стоящие перед государством на текущий год, перспективы дальнейшего экономического роста, тенденции и вызовы социально-экономического развития, состояние бизнес-среды и инвестиционного климата и многое другое.Организаторы Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).Форум проходит при поддержке правительства РФ.Председатель Оргкомитета форума – заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.Мероприятие проводится с 2010 года и объединяет представителей органов власти, общественных и политических деятелей, ведущих экспертов, а также предпринимателей из разных стран мира. Сессии форума сфокусированы на острейших проблемах современности, особое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире. С течением времени форум стал местом, где обсуждается и подвергается критическому осмыслению социально-экономическая политика России ближайшего года.Для гостей из-за рубежа форум выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России. Для отечественных экспертов участие в нем позволяет определить перспективы дальнейшего экономического роста и интеграции России в мировую экономику.Одна из важных особенностей форума состоит в активном вовлечении в его работу молодых ученых в качестве участников дискуссий.Форум служит постоянно действующей площадкой для проведения мероприятий разного уровня и масштаба: пленарных сессий и экспертных круглых столов, панельных дискуссий и дебатов. Первая конференция "Россия и мир: вызовы нового десятилетия", посвященная памяти Егора Гайдара, прошла с 21 по 23 января 2010 года. В ходе дискуссий были обсуждены ключевые тенденции мировой экономики в период глобальной нестабильности.Вторая конференция Гайдаровского форума "Россия и мир: в поисках инновационной стратегии" была проведена в Москве с 16 по 19 января 2011 года и собрала на площадках более ста экспертов международного масштаба. Основными темами дискуссий стали вопросы институциональных основ инновационной экономики, новые требования к политическим институтам и сопутствующей финансовой политике, социальные вызовы модернизации, региональные модели инновационного развития, а также поиск точек инновационного роста. Третий Гайдаровский форум "Россия и мир: 2012-2020" прошел 18-21 января 2012 года. Внимание экспертных обсуждений было сфокусировано на обновлении "Стратегии социально-экономического развития России на период до 2020 года". Дискуссионные площадки форума собрали более двух тысяч российских и зарубежных участников. Четвертый Гайдаровский форум "Россия и мир: вызовы интеграции" состоялся 16-19 января 2013 года. Главной темой мероприятия стали вопросы интеграции российской экономики в глобальную экономическую систему, улучшение делового климата в России и перспективы российских компаний на внешнем рынке. На форуме выступило более 250 экспертов из 38 стран мира. Площадки мероприятия посетило более 3500 человек.Пятый форум, посвященный проблеме устойчивого развития, прошел с 15 по 18 января 2014 года. На конференции "Россия и мир: устойчивое развитие" обсуждались вопросы экономического роста в условиях глобальных изменений, риски инновационного предпринимательства, новая индустриализация и др. Шестой форум "Россия и мир: новый вектор" состоялся 14-16 января 2015 года. В рамках мероприятия особое внимание было уделено анализу контуров многополярного мира, включая вопросы финансово-экономической и социальной политики, предпринимательского климата и регионального развития. Впервые в программу конференции были включены темы либеральных реформ в Китае и нового вектора развития Арктики. Седьмой форум "Россия и мир: взгляд в будущее" прошел с 13 по 15 января 2016 года. Эксперты обсудили будущие перспективы развития социально-экономической сферы с учетом новых вызовов. В мероприятии приняли участие более 1000 представителей российских и зарубежных СМИ, 18 руководителей российских регионов, 37 руководителей зарубежных и российских корпораций, 69 иностранных профессоров из ведущих университетов мира и 174 дипломата. Среди почетных иностранных гостей Форума был президент Греции Прокопис Павлопулос.Восьмой Гайдаровский форум "Россия и мир: выбор приоритетов" прошел 12-14 января 2017 года. В рамках программы традиционно обсуждались экономическая ситуация в России и мире, социальное развитие, актуальные задачи развития здравоохранения, образование, инновации, госуправление, малое и среднее предпринимательство, налоговая политика и развитие территорий. Также в программу вошли дискуссии и обсуждения острых проблем новой реальности: Европа после брексита, привлечение инвестиций в условиях санкций, глобальный энергетический рынок в новых условиях, экология, приоритетные проекты как фактор экономического роста, устойчивость банковского сектора, новая региональная политика. В работе форума приняли участие 1350 представителей российских и зарубежных СМИ, 875 экспертов, мероприятие посетили более 9 тысяч человек, удаленно за происходящим наблюдали более 150 тысяч человек.Девятый Гайдаровский форум на тему "Россия и мир: цели и ценности" прошел в Москве с 16 по 18 января 2018 года. В рамках форума участники обсудили: современные вызовы для государственного управления, внедрение проектной деятельности в органах власти, драйверы развития инноваций, новые вызовы для центральных банков, цифровое общество, санкции, 100-летие революции в России, доверие, барьеры и факторы успеха предпринимательства в России, кластерный подход в эпоху цифрового производства. В мероприятии приняли участие 620 экспертов, более 1760 представителей российских и зарубежных СМИ. Площадку мероприятия посетили более 8750 человек и еще 165 тысяч человек наблюдали за происходящим онлайн. Десятый Гайдаровский форум "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" прошел с 15 по 17 января 2019 года. Среди основных тем дискуссий форума были: национальные ценности развития и глобальные тренды, стратегия развития России 2018-2024, научно-технологическое развитие и цифровизация, социальный лифт для молодежи и т.д. В мероприятии приняли участие 1430 представителей российских и зарубежных СМИ, 773 эксперта. Форум посетило более 10,2 тысяч человек. Одиннадцатый Гайдаровский форум прошел 15-16 января 2020 года. Его основная тема: "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". Среди ключевых тем дискуссий форума: глобальные тренды, цифровизация, вызовы рынка труда, будущее системы образования, здравоохранение и ядерная медицина, национальные цели в экономике и политике, нацпроекты, госслужба новой формации и управление, инновации в России, эволюционные вызовы и прогнозирование будущего, лидерство, ЕАЭС, бизнес и рынок труда, климатическая проблема, социально-экономическое неравенство, экономический рост, демография, цели устойчивого развития. В рамках форума состоялось 84 мероприятия. В его работе приняли участие более 600 экспертов. Число посетителей форума превысило 12 тысяч человек. Двенадцатый Гайдаровский форум "Россия и мир после пандемии" состоялся 14-15 января 2021 года. Главные темы форума были связаны с перспективами экономического роста, глобальными институциональными преобразованиями, цифровой трансформацией, будущим ключевых отраслей, перспективами "постковидного" развития систем здравоохранения, мегатрендами в образовании и развитием человеческого капитала. Отдельный блок дискуссий был посвящен поиску исторических аналогий и футурологическим прогнозам.Из-за эпидемиологической обстановки мероприятие прошло в гибридном формате. В работе 118 тематических сессий приняли участие более 400 спикеров, в том числе федеральные министры, главы субъектов РФ, международные эксперты и ученые с мировым именем. К онлайн трансляции, которая велась на сайте форума, было зафиксировано более 100 тысяч подключений. В 2022 году Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты" пройдет 13-14 января. Основные мероприятия будут сосредоточены вокруг таких тем, как социальная сфера, образование и здравоохранение, строительство и экология, цифровая трансформация и технологическое развитие, государство для граждан и региональное развитие.Форум пройдет в объединенном "телевизионном" формате: эксперты будут вести дискуссии в специально оборудованных студиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники будут наблюдать за ходом обсуждений онлайн на официальном сайте форума и в социальных сетях. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, гайдаровский форум, россия