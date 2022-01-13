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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220113/film-1767479112.html
Четвертая часть "Монстров на каникулах" получила "гнилой" рейтинг
Четвертая часть "Монстров на каникулах" получила "гнилой" рейтинг - РИА Новости, 13.01.2022
Четвертая часть "Монстров на каникулах" получила "гнилой" рейтинг
Четвертая часть анимационной франшизы под названием "Монстры на каникулах: Трансформания" получила от кинокритиков на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T07:24
2022-01-13T07:24
культура
новости культуры
кино и сериалы
адам сэндлер
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Четвертая часть анимационной франшизы под названием "Монстры на каникулах: Трансформания" получила от кинокритиков на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes "гнилой" рейтинг. У мультфильма Дерека Драймона и Дженнифер Клуска сейчас 57 процентов "свежести", это низкий результат. На Rotten Tomatoes проект считается удачным, когда набирает 60 процентов и более положительных оценок. Первыми "гнилыми помидорами" сиквел "Монстров на каникулах" закидали авторы ведущих изданий о кинематографе.Так, по мнению Томрис Лаффли, критика из Variety, мультфильм получился "скучным и утомительным"."Нудным" назвал "Трансформанию" и британский кинокритик Питер Брэдшоу из The Guardian. Колко над мультфильмом пошутил кинокритик Фил Вильярреаль из ABC Tucson. В своей статье он обращает внимание на отсутствие Адама Сэндлера среди актеров дубляжа. Комик озвучивал главного персонажа Графа Дракулу в трех частях франшизы, но в этой его почему-то заменил Брайан Халл.Джош Шпигель из Slash Film оказался менее категоричным. Ему не понравился мультфильм с технической точки зрения.Все же некоторые критики мультфильм похвалили. "Маленьким зрителям наверняка понравится наблюдать, как пираньи и комары заживо грызут Дракулу, ставшего человеком. А взрослых повеселят короткие шутки и движения персонажей", — написал Саймон Абрамс из издания The Wrap.Ситуацию с отзывами могут изменить и зрители, которые еще не смотрели мультфильм. Во многих странах, в том числе и в России, "Монстры на каникулах: Трансформания" выйдет только 14 января. В сиквеле причиной проблем станет зять Дракулы — Джонни. Ради того, чтобы стать монстром, он решает испытать на себе новое изобретение Ван Хельсинга. Однако все выходит из-под контроля. Джонни превращается в дракона, а Дракула и все остальные монстры теперь люди. Все они срочно отправляются в кругосветное путешествие, чтобы найти способ избавиться от неожиданных результатов трансформации.
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новости культуры, кино и сериалы, адам сэндлер, россия
07:24 13.01.2022
 
Четвертая часть "Монстров на каникулах" получила "гнилой" рейтинг

Четвертая часть мультфильма "Монстры на каникулах" получила "гнилой" рейтинг

© Columbia Pictures Corporation, 2022Кадр из мультфильма "Монстры на каникулах: Трансформания"
Кадр из мультфильма Монстры на каникулах: Трансформания
© Columbia Pictures Corporation, 2022
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Четвертая часть анимационной франшизы под названием "Монстры на каникулах: Трансформания" получила от кинокритиков на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes "гнилой" рейтинг.
У мультфильма Дерека Драймона и Дженнифер Клуска сейчас 57 процентов "свежести", это низкий результат. На Rotten Tomatoes проект считается удачным, когда набирает 60 процентов и более положительных оценок.
Первыми "гнилыми помидорами" сиквел "Монстров на каникулах" закидали авторы ведущих изданий о кинематографе.
Так, по мнению Томрис Лаффли, критика из Variety, мультфильм получился "скучным и утомительным".

"В этой истории криво и неуклюже поднимают такие темы, как принятие и понимание. Сага вообще всегда была довольно сумбурной, когда там поднимали такие важные проблемы", — написала Лаффли в своей рецензии.

"Нудным" назвал "Трансформанию" и британский кинокритик Питер Брэдшоу из The Guardian.
"Наконец-то самая утомительная голливудская кинофраншиза завершилась (если повезет)", — заявил он.
Колко над мультфильмом пошутил кинокритик Фил Вильярреаль из ABC Tucson. В своей статье он обращает внимание на отсутствие Адама Сэндлера среди актеров дубляжа. Комик озвучивал главного персонажа Графа Дракулу в трех частях франшизы, но в этой его почему-то заменил Брайан Халл.
"Сэндлер вовремя сбежал", — уверен Вильярреаль.
Джош Шпигель из Slash Film оказался менее категоричным. Ему не понравился мультфильм с технической точки зрения.

"Как и многие другие фильмы, которые были созданы для стриминговых сервисов после пандемии, этот выглядит так, как будто он был сделан для домашнего просмотра, а не для большого экрана. В остальном, все нормально. Но могло быть лучше", — считает он.

Все же некоторые критики мультфильм похвалили.

"Те, кому юмор покажется беззубым, должны оценить хотя бы отличную анимацию. Она такая же энергичная и сумасшедшая, как классические скетчи "Looney Tunes", — поделился впечатлениями Джон Дефоре, автор из The Hollywood Reporter.

"Маленьким зрителям наверняка понравится наблюдать, как пираньи и комары заживо грызут Дракулу, ставшего человеком. А взрослых повеселят короткие шутки и движения персонажей", — написал Саймон Абрамс из издания The Wrap.
Ситуацию с отзывами могут изменить и зрители, которые еще не смотрели мультфильм. Во многих странах, в том числе и в России, "Монстры на каникулах: Трансформания" выйдет только 14 января.
В сиквеле причиной проблем станет зять Дракулы — Джонни. Ради того, чтобы стать монстром, он решает испытать на себе новое изобретение Ван Хельсинга. Однако все выходит из-под контроля. Джонни превращается в дракона, а Дракула и все остальные монстры теперь люди.
Все они срочно отправляются в кругосветное путешествие, чтобы найти способ избавиться от неожиданных результатов трансформации.
Кадр из мультфильма Холодное сердце
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