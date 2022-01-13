Глава МИД Германии назвала Европу тяжеловесом в отношении России и Китая
Глава МИД Германии Бербок назвала Европу тяжеловесом в отношении России и Китая
© AP Photo / Markus Schreiber, PoolАнналена Бербок
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Анналена Бербок
БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Общий курс Европы в политике позволяет ей быть "тяжеловесом" в отношении России и Китая, заявила перед отлетом во французский Брест министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Для укрепления роли Европы в мире требуется нечто большее, чем менеджмент в текущих кризисах, это также требует долгосрочных стратегий и планирования. Именно по этой причине мы работаем в рамках ЕС над так называемым "стратегическим компасом", который сегодня подробно обсудим с министрами обороны. Этот стратегический компас призван показать ЕС и его государствам-членам четкое направление будущей политики безопасности. По отношению к автократическим акторам, таким как Россия и Китай в частности, важно: если Европа следует общему курсу и действует как единое целое, она является тяжеловесом, а если действует разобщенно, то борется в своей весовой категории", - говорится в заявлении министра, которое приводит пресс-служба МИД ФРГ.
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Бербок также заявила, что на неформальном СМИД ЕС в Бресте планируется подвести промежуточный итог переговорам с Россией, которые прошли на этой неделе.
"Встреча с моими коллегами-министрами иностранных дел ЕС проходит как раз в нужное время: в конце недели важных переговоров по теме России у нас, как у ЕС, есть возможность подвести итоги в Бресте. Тот факт, что Франция и ЕС проводят эту встречу... посылает четкий сигнал: как европейцы, мы определяем свои позиции и серьезно относимся к тесным связям между государствами-членами ЕС. В условиях нынешнего кризиса это особенно важно, поскольку затронуты собственные интересы ЕС", - сказала Бербок.
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