Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/evropa-1767618817.html
Глава МИД Германии назвала Европу тяжеловесом в отношении России и Китая
Глава МИД Германии назвала Европу тяжеловесом в отношении России и Китая - РИА Новости, 13.01.2022
Глава МИД Германии назвала Европу тяжеловесом в отношении России и Китая
Общий курс Европы в политике позволяет ей быть "тяжеловесом" в отношении России и Китая, заявила перед отлетом во французский Брест министр иностранных дел... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:08
2022-01-13T11:08
в мире
европа
германия
франция
мид германии
россия
анналена бербок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743571415_0:233:3071:1960_1920x0_80_0_0_bc264a361714aaa6209ab9a49212b666.jpg
БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Общий курс Европы в политике позволяет ей быть "тяжеловесом" в отношении России и Китая, заявила перед отлетом во французский Брест министр иностранных дел Германии Анналена Бербок."Для укрепления роли Европы в мире требуется нечто большее, чем менеджмент в текущих кризисах, это также требует долгосрочных стратегий и планирования. Именно по этой причине мы работаем в рамках ЕС над так называемым "стратегическим компасом", который сегодня подробно обсудим с министрами обороны. Этот стратегический компас призван показать ЕС и его государствам-членам четкое направление будущей политики безопасности. По отношению к автократическим акторам, таким как Россия и Китай в частности, важно: если Европа следует общему курсу и действует как единое целое, она является тяжеловесом, а если действует разобщенно, то борется в своей весовой категории", - говорится в заявлении министра, которое приводит пресс-служба МИД ФРГ.Бербок также заявила, что на неформальном СМИД ЕС в Бресте планируется подвести промежуточный итог переговорам с Россией, которые прошли на этой неделе."Встреча с моими коллегами-министрами иностранных дел ЕС проходит как раз в нужное время: в конце недели важных переговоров по теме России у нас, как у ЕС, есть возможность подвести итоги в Бресте. Тот факт, что Франция и ЕС проводят эту встречу... посылает четкий сигнал: как европейцы, мы определяем свои позиции и серьезно относимся к тесным связям между государствами-членами ЕС. В условиях нынешнего кризиса это особенно важно, поскольку затронуты собственные интересы ЕС", - сказала Бербок.
https://ria.ru/20220111/podstavili-1767348959.html
https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767165157.html
европа
германия
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743571415_496:228:2734:1906_1920x0_80_0_0_e2761b7233009fce467f8dacc8d0dd16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, германия, франция, мид германии, россия, анналена бербок
11:08 13.01.2022
 
Глава МИД Германии назвала Европу тяжеловесом в отношении России и Китая

Глава МИД Германии Бербок назвала Европу тяжеловесом в отношении России и Китая

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Анналена Бербок
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Общий курс Европы в политике позволяет ей быть "тяжеловесом" в отношении России и Китая, заявила перед отлетом во французский Брест министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Для укрепления роли Европы в мире требуется нечто большее, чем менеджмент в текущих кризисах, это также требует долгосрочных стратегий и планирования. Именно по этой причине мы работаем в рамках ЕС над так называемым "стратегическим компасом", который сегодня подробно обсудим с министрами обороны. Этот стратегический компас призван показать ЕС и его государствам-членам четкое направление будущей политики безопасности. По отношению к автократическим акторам, таким как Россия и Китай в частности, важно: если Европа следует общему курсу и действует как единое целое, она является тяжеловесом, а если действует разобщенно, то борется в своей весовой категории", - говорится в заявлении министра, которое приводит пресс-служба МИД ФРГ.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 15:17
В Китае рассказали, как США подставили Европу перед Россией
Бербок также заявила, что на неформальном СМИД ЕС в Бресте планируется подвести промежуточный итог переговорам с Россией, которые прошли на этой неделе.
"Встреча с моими коллегами-министрами иностранных дел ЕС проходит как раз в нужное время: в конце недели важных переговоров по теме России у нас, как у ЕС, есть возможность подвести итоги в Бресте. Тот факт, что Франция и ЕС проводят эту встречу... посылает четкий сигнал: как европейцы, мы определяем свои позиции и серьезно относимся к тесным связям между государствами-членами ЕС. В условиях нынешнего кризиса это особенно важно, поскольку затронуты собственные интересы ЕС", - сказала Бербок.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 14:04
Bloomberg: Европа испугалась новых санкций США против России
 
В миреЕвропаГерманияФранцияМИД ГерманииРоссияАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
22:51Тарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов
Лента новостейМолния
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфиреТарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов