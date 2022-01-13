https://ria.ru/20220113/evropa-1767618817.html

Глава МИД Германии назвала Европу тяжеловесом в отношении России и Китая

Глава МИД Германии назвала Европу тяжеловесом в отношении России и Китая - РИА Новости, 13.01.2022

Глава МИД Германии назвала Европу тяжеловесом в отношении России и Китая

Общий курс Европы в политике позволяет ей быть "тяжеловесом" в отношении России и Китая, заявила перед отлетом во французский Брест министр иностранных дел... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:08

2022-01-13T11:08

2022-01-13T11:08

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анналена бербок

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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Общий курс Европы в политике позволяет ей быть "тяжеловесом" в отношении России и Китая, заявила перед отлетом во французский Брест министр иностранных дел Германии Анналена Бербок."Для укрепления роли Европы в мире требуется нечто большее, чем менеджмент в текущих кризисах, это также требует долгосрочных стратегий и планирования. Именно по этой причине мы работаем в рамках ЕС над так называемым "стратегическим компасом", который сегодня подробно обсудим с министрами обороны. Этот стратегический компас призван показать ЕС и его государствам-членам четкое направление будущей политики безопасности. По отношению к автократическим акторам, таким как Россия и Китай в частности, важно: если Европа следует общему курсу и действует как единое целое, она является тяжеловесом, а если действует разобщенно, то борется в своей весовой категории", - говорится в заявлении министра, которое приводит пресс-служба МИД ФРГ.Бербок также заявила, что на неформальном СМИД ЕС в Бресте планируется подвести промежуточный итог переговорам с Россией, которые прошли на этой неделе."Встреча с моими коллегами-министрами иностранных дел ЕС проходит как раз в нужное время: в конце недели важных переговоров по теме России у нас, как у ЕС, есть возможность подвести итоги в Бресте. Тот факт, что Франция и ЕС проводят эту встречу... посылает четкий сигнал: как европейцы, мы определяем свои позиции и серьезно относимся к тесным связям между государствами-членами ЕС. В условиях нынешнего кризиса это особенно важно, поскольку затронуты собственные интересы ЕС", - сказала Бербок.

https://ria.ru/20220111/podstavili-1767348959.html

https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767165157.html

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в мире, европа, германия, франция, мид германии, россия, анналена бербок