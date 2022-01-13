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Премьер Эстонии пришла в бешенство из-за "сговора" России и США

"Это возмутительно": премьера Эстонии разозлили переговоры России и США - РИА Новости, 13.01.2022

Премьер Эстонии пришла в бешенство из-за "сговора" России и США

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в беседе с французской газетой Figaro раскритиковала решение не пригласить Таллин на переговоры России и США в Женеве. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T03:28

2022-01-13T03:28

2022-01-13T09:10

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в беседе с французской газетой Figaro раскритиковала решение не пригласить Таллин на переговоры России и США в Женеве.Политик призвала НАТО выступать "единым фронтом" и занять "твердую позицию" в отношении Москвы.Также эстонскому премьеру не понравились предложения России о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами.Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. По итогам встречи в Швейцарии заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что для России отказ НАТО от "освоения территории" государств, вступивших в альянс после 1997 года, получение правовых гарантий дальнейшего нерасширения и отказ от размещения ударных вооружений у российских границ — это "абсолютный императив".Дипломат подчеркнул, что Москва детально разъяснила американским партнерам логику и содержание своих предложений. По его словам, без продвижения по этим трем ключевым направлениям работа по другим аспектам будет под вопросом. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а сегодня консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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в мире, сша, вена, эстония, сергей рябков, нато, обсе, россия, кая каллас