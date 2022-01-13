Премьер Эстонии пришла в бешенство из-за "сговора" России и США

03:28 13.01.2022 (обновлено: 09:10 13.01.2022)
"Это возмутительно": премьера Эстонии разозлили переговоры России и США
Премьер Эстонии Каллас: решение не пригласить Таллин на саммит России и США возмутительно
© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
"Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается. <…> Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают", — пояснила Каллас.
Также эстонскому премьеру не понравились предложения России о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами.
"Российские претензии (отказ Североатлантического альянса от "освоения территории" государств, вступивших в блок после 1997 года. — Прим. ред.) просто возмутительны!" — заявила политик.
Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. По итогам встречи в Швейцарии заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что для России отказ НАТО от "освоения территории" государств, вступивших в альянс после 1997 года, получение правовых гарантий дальнейшего нерасширения и отказ от размещения ударных вооружений у российских границ — это "абсолютный императив".
Дипломат подчеркнул, что Москва детально разъяснила американским партнерам логику и содержание своих предложений. По его словам, без продвижения по этим трем ключевым направлениям работа по другим аспектам будет под вопросом. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
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