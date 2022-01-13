https://ria.ru/20220113/es-1767668168.html

ЕС готовится направить на Украину специалистов для борьбы с кибератаками

ЕС готовится направить на Украину специалистов для борьбы с кибератаками - РИА Новости, 13.01.2022

ЕС готовится направить на Украину специалистов для борьбы с кибератаками

ЕС готовится направить на Украину специалистов для помощи Киеву в борьбе с кибератаками, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:26

2022-01-13T14:26

2022-01-13T14:46

в мире

украина

киев

франция

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. ЕС готовится направить на Украину специалистов для помощи Киеву в борьбе с кибератаками, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции."ЕС продолжает поддерживать Украину. У нас уже есть консультационная миссия на Украине, которая уже вносит вклад в обеспечение повышения устойчивости противостояния гиперугрозам. Но мы продолжим делать больше… Мы готовимся отправить миссию, чтобы помочь украинцам противостоять кибератакам, что является одним из рисков, которые стоят перед ними", - сказал он.

https://ria.ru/20220111/ataka-1767303191.html

украина

киев

франция

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в мире, украина, киев, франция, евросоюз, жозеп боррель