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ЕС готовится направить на Украину специалистов для борьбы с кибератаками
ЕС готовится направить на Украину специалистов для борьбы с кибератаками - РИА Новости, 13.01.2022
ЕС готовится направить на Украину специалистов для борьбы с кибератаками
ЕС готовится направить на Украину специалистов для помощи Киеву в борьбе с кибератаками, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:26
2022-01-13T14:26
2022-01-13T14:46
в мире
украина
киев
франция
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. ЕС готовится направить на Украину специалистов для помощи Киеву в борьбе с кибератаками, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции."ЕС продолжает поддерживать Украину. У нас уже есть консультационная миссия на Украине, которая уже вносит вклад в обеспечение повышения устойчивости противостояния гиперугрозам. Но мы продолжим делать больше… Мы готовимся отправить миссию, чтобы помочь украинцам противостоять кибератакам, что является одним из рисков, которые стоят перед ними", - сказал он.
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в мире, украина, киев, франция, евросоюз, жозеп боррель
14:26 13.01.2022 (обновлено: 14:46 13.01.2022)
ЕС готовится направить на Украину специалистов для борьбы с кибератаками
Глава дипломатии Боррель: ЕС готовится направить на Украину специалистов для борьбы с кибератаками