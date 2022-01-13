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Экстремистов из "АТ-Такфир Валь-Хиджра"* задержали в Ивановской области
Экстремистов из "АТ-Такфир Валь-Хиджра"* задержали в Ивановской области - РИА Новости, 13.01.2022
Экстремистов из "АТ-Такфир Валь-Хиджра"* задержали в Ивановской области
Деятельность ячейки религиозной экстремистской организации "АТ-Такфир Валь-Хиджра"* (запрещена на территории РФ) пресекли в Ивановской области, задержаны семь... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T21:55
2022-01-13T21:55
происшествия
ивановская область
россия
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РЯЗАНЬ, 13 янв - РИА Новости. Деятельность ячейки религиозной экстремистской организации "АТ-Такфир Валь-Хиджра"* (запрещена на территории РФ) пресекли в Ивановской области, задержаны семь человек, сообщили журналистам в УФСБ по региону.Уточняется, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации), максимальная санкция - наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.Дополнительно установлено, что двое из задержанных причастны к финансированию международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"* (запрещена в РФ). Следственным отделением УФСБ в их отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Максимальная санкция по указанной статье предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, отмечается в сообщении.* Запрещенные в России террористические организации
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происшествия, ивановская область, россия
21:55 13.01.2022
 
Экстремистов из "АТ-Такфир Валь-Хиджра"* задержали в Ивановской области

Семь экстремистов из ячейки "АТ-Такфир Валь-Хиджра"* задержали в Ивановской области

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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РЯЗАНЬ, 13 янв - РИА Новости. Деятельность ячейки религиозной экстремистской организации "АТ-Такфир Валь-Хиджра"* (запрещена на территории РФ) пресекли в Ивановской области, задержаны семь человек, сообщили журналистам в УФСБ по региону.
"УФСБ России по Ивановской области пресечена деятельность ячейки запрещенного в Российской Федерации международного религиозного объединения "АТ-Такфир Валь-Хиджра"*. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, при поддержке управления Росгвардии по Ивановской области задержаны 7 участников данной организации: 3 гражданина Российской Федерации и 4 гражданина Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации), максимальная санкция - наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.
Дополнительно установлено, что двое из задержанных причастны к финансированию международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"* (запрещена в РФ). Следственным отделением УФСБ в их отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Максимальная санкция по указанной статье предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, отмечается в сообщении.
* Запрещенные в России террористические организации
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