https://ria.ru/20220113/ekonomika-1767667561.html

Темпы роста экономики России в 2022 году будут ниже прогноза, заявил Кудрин

Темпы роста экономики России в 2022 году будут ниже прогноза, заявил Кудрин - РИА Новости, 13.01.2022

Темпы роста экономики России в 2022 году будут ниже прогноза, заявил Кудрин

Темпы роста ВВП России в 2022 году будут ниже официального прогноза в 3%, при структурных реформах темпы роста могут выйти на мировые, заявил глава Счетной... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:23

2022-01-13T14:23

2022-01-13T14:55

экономика

россия

ввп

владимир путин

алексей кудрин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569134063_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_a104f7ac6203edc3ab0786102578c656.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Темпы роста ВВП России в 2022 году будут ниже официального прогноза в 3%, при структурных реформах темпы роста могут выйти на мировые, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Мы высказывались о том, что 3% - это хорошая цель, но чуть-чуть ниже будет, скорее всего, реально", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.Кудрин добавил, что таргет по инфляции (4%) также является хорошим целевым уровнем, но его трудно обеспечить.Российская экономика в 2021 году начала восстанавливаться после прошлогоднего спада, а темпы роста ее ВВП оказались даже выше ожиданий. По последним оценкам Минэкономразвития, рост российской экономики по итогам года может составить 4,3% - рекордный показатель за последние несколько лет. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что рост ВВП РФ по итогам 2021 года составит 4,5%.Официальный прогноз Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год, предполагает рост экономики России в 2021 году на 4,2%. В 2022 рост ожидается на уровне 3%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости на основе опроса аналитиков, рост российской экономики в наступившем году может замедлиться до 2,5%.

https://ria.ru/20220113/chubays-1767652924.html

https://ria.ru/20220113/kudrin-1767663665.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, ввп, владимир путин, алексей кудрин