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https://ria.ru/20220113/ekonomika-1767667561.html
Темпы роста экономики России в 2022 году будут ниже прогноза, заявил Кудрин
Темпы роста экономики России в 2022 году будут ниже прогноза, заявил Кудрин - РИА Новости, 13.01.2022
Темпы роста экономики России в 2022 году будут ниже прогноза, заявил Кудрин
Темпы роста ВВП России в 2022 году будут ниже официального прогноза в 3%, при структурных реформах темпы роста могут выйти на мировые, заявил глава Счетной... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:23
2022-01-13T14:55
экономика
россия
ввп
владимир путин
алексей кудрин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Темпы роста ВВП России в 2022 году будут ниже официального прогноза в 3%, при структурных реформах темпы роста могут выйти на мировые, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин."Мы высказывались о том, что 3% - это хорошая цель, но чуть-чуть ниже будет, скорее всего, реально", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.Кудрин добавил, что таргет по инфляции (4%) также является хорошим целевым уровнем, но его трудно обеспечить.Российская экономика в 2021 году начала восстанавливаться после прошлогоднего спада, а темпы роста ее ВВП оказались даже выше ожиданий. По последним оценкам Минэкономразвития, рост российской экономики по итогам года может составить 4,3% - рекордный показатель за последние несколько лет. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что рост ВВП РФ по итогам 2021 года составит 4,5%.Официальный прогноз Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год, предполагает рост экономики России в 2021 году на 4,2%. В 2022 рост ожидается на уровне 3%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости на основе опроса аналитиков, рост российской экономики в наступившем году может замедлиться до 2,5%.
https://ria.ru/20220113/chubays-1767652924.html
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экономика, россия, ввп, владимир путин, алексей кудрин
14:23 13.01.2022 (обновлено: 14:55 13.01.2022)
 
Темпы роста экономики России в 2022 году будут ниже прогноза, заявил Кудрин

Кудрин: темпы роста российской экономики в 2022 году будут ниже официального прогноза в 3%

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Темпы роста ВВП России в 2022 году будут ниже официального прогноза в 3%, при структурных реформах темпы роста могут выйти на мировые, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Мы высказывались о том, что 3% - это хорошая цель, но чуть-чуть ниже будет, скорее всего, реально", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13:26
Путин увел Россию с "тупого" пути развития, заявил Чубайс
Кудрин добавил, что таргет по инфляции (4%) также является хорошим целевым уровнем, но его трудно обеспечить.
Российская экономика в 2021 году начала восстанавливаться после прошлогоднего спада, а темпы роста ее ВВП оказались даже выше ожиданий. По последним оценкам Минэкономразвития, рост российской экономики по итогам года может составить 4,3% - рекордный показатель за последние несколько лет. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что рост ВВП РФ по итогам 2021 года составит 4,5%.
Официальный прогноз Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год, предполагает рост экономики России в 2021 году на 4,2%. В 2022 рост ожидается на уровне 3%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости на основе опроса аналитиков, рост российской экономики в наступившем году может замедлиться до 2,5%.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
14:12
Кудрин заявил о потенциале для роста российской экономики
 
ЭкономикаРоссияВВПВладимир ПутинАлексей Кудрин
 
 
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