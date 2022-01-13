14:23 13.01.2022 (обновлено: 14:55 13.01.2022)
Темпы роста экономики России в 2022 году будут ниже прогноза, заявил Кудрин
Кудрин: темпы роста российской экономики в 2022 году будут ниже официального прогноза в 3%
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Темпы роста ВВП России в 2022 году будут ниже официального прогноза в 3%, при структурных реформах темпы роста могут выйти на мировые, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Мы высказывались о том, что 3% - это хорошая цель, но чуть-чуть ниже будет, скорее всего, реально", - сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
Кудрин добавил, что таргет по инфляции (4%) также является хорошим целевым уровнем, но его трудно обеспечить.
Российская экономика в 2021 году начала восстанавливаться после прошлогоднего спада, а темпы роста ее ВВП оказались даже выше ожиданий. По последним оценкам Минэкономразвития, рост российской экономики по итогам года может составить 4,3% - рекордный показатель за последние несколько лет. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что рост ВВП РФ по итогам 2021 года составит 4,5%.
Официальный прогноз Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год, предполагает рост экономики России в 2021 году на 4,2%. В 2022 рост ожидается на уровне 3%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости на основе опроса аналитиков, рост российской экономики в наступившем году может замедлиться до 2,5%.