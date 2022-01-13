https://ria.ru/20220113/ekonomika-1767634629.html
Уровень жизни россиян выше на 30%, чем в начале 1990-х годов, заявил Кудрин
Уровень жизни россиян выше на 30%, чем в начале 1990-х годов, заявил Кудрин - РИА Новости, 13.01.2022
Уровень жизни россиян выше на 30%, чем в начале 1990-х годов, заявил Кудрин
За 30 лет уровень жизни россиян вырос на 30 процентов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:19
2022-01-13T12:19
2022-01-13T16:43
экономика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. За 30 лет уровень жизни россиян вырос на 30 процентов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин."ВВП России на 33 процента выше, чем в 1991 году, в период до либерализации (цен. — Прим. ред.), а уровень жизни — тоже на 30 процентов выше, чем в те годы", — сказал он на Гайдаровском форуме. При этом уровень жизни работников бюджетной сферы — в частности, врачей и учителей — удалось восстановить до советского только в 2003-2004 годах, а после этого он существенно поднялся, добавил экономист.Сейчас, по его мнению, россияне живут лучше, однако дифференциация доходов у тех же бюджетников существенная.В 90-е годы страна переходила к новой структуре экономики, напомнил Кудрин. В 1993-м ВВП в текущих ценах составлял полтриллиона долларов, после кризиса 1998 года — 195 миллиардов долларов. Сегодня валовой внутренний продукт — это примерно полтора триллиона долларов.Глава Счетной палаты добавил, что по паритету покупательной способности этот показатель вырос почти в четыре раза: с 1,18 триллиона долларов в начале 1990-х годов до 4,1 триллиона долларов сейчас.К началу 2000-х годов, по его словам, России удалось выстроить экономику, ориентированную на потребности рынка. А с 2000 по 2011 год ВВП вырос на 67 процентов. При этом по темпам роста — более пяти процентов — Россия опережала среднемировые показатели.
https://ria.ru/20220113/job-1767504705.html
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экономика, общество, ввп, алексей кудрин, россия
12:19 13.01.2022 (обновлено: 16:43 13.01.2022)
Уровень жизни россиян выше на 30%, чем в начале 1990-х годов, заявил Кудрин
Глава Счетной палаты Кудрин: уровень жизни россиян на 30% выше, чем в начале 1990-х годов
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
За 30 лет уровень жизни россиян вырос на 30 процентов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин
.
"ВВП России
на 33 процента выше, чем в 1991 году, в период до либерализации (цен. — Прим. ред.), а уровень жизни — тоже на 30 процентов выше, чем в те годы", — сказал он на Гайдаровском форуме.
При этом уровень жизни работников бюджетной сферы — в частности, врачей и учителей — удалось восстановить до советского только в 2003-2004 годах, а после этого он существенно поднялся, добавил экономист.
Сейчас, по его мнению, россияне живут лучше, однако дифференциация доходов у тех же бюджетников существенная.
В 90-е годы страна переходила к новой структуре экономики, напомнил Кудрин. В 1993-м ВВП в текущих ценах составлял полтриллиона долларов, после кризиса 1998 года — 195 миллиардов долларов. Сегодня валовой внутренний продукт — это примерно полтора триллиона долларов.
Глава Счетной палаты добавил, что по паритету покупательной способности этот показатель вырос почти в четыре раза: с 1,18 триллиона долларов в начале 1990-х годов до 4,1 триллиона долларов сейчас.
К началу 2000-х годов, по его словам, России удалось выстроить экономику, ориентированную на потребности рынка. А с 2000 по 2011 год ВВП вырос на 67 процентов. При этом по темпам роста — более пяти процентов — Россия опережала среднемировые показатели.