https://ria.ru/20220113/ekonomika-1767634629.html

Уровень жизни россиян выше на 30%, чем в начале 1990-х годов, заявил Кудрин

Уровень жизни россиян выше на 30%, чем в начале 1990-х годов, заявил Кудрин - РИА Новости, 13.01.2022

Уровень жизни россиян выше на 30%, чем в начале 1990-х годов, заявил Кудрин

За 30 лет уровень жизни россиян вырос на 30 процентов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:19

2022-01-13T12:19

2022-01-13T16:43

экономика

общество

ввп

алексей кудрин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_0:58:2448:1435_1920x0_80_0_0_e4d1aaebf7b9fe35228fd61f1dcccd1e.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. За 30 лет уровень жизни россиян вырос на 30 процентов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин."ВВП России на 33 процента выше, чем в 1991 году, в период до либерализации (цен. — Прим. ред.), а уровень жизни — тоже на 30 процентов выше, чем в те годы", — сказал он на Гайдаровском форуме. При этом уровень жизни работников бюджетной сферы — в частности, врачей и учителей — удалось восстановить до советского только в 2003-2004 годах, а после этого он существенно поднялся, добавил экономист.Сейчас, по его мнению, россияне живут лучше, однако дифференциация доходов у тех же бюджетников существенная.В 90-е годы страна переходила к новой структуре экономики, напомнил Кудрин. В 1993-м ВВП в текущих ценах составлял полтриллиона долларов, после кризиса 1998 года — 195 миллиардов долларов. Сегодня валовой внутренний продукт — это примерно полтора триллиона долларов.Глава Счетной палаты добавил, что по паритету покупательной способности этот показатель вырос почти в четыре раза: с 1,18 триллиона долларов в начале 1990-х годов до 4,1 триллиона долларов сейчас.К началу 2000-х годов, по его словам, России удалось выстроить экономику, ориентированную на потребности рынка. А с 2000 по 2011 год ВВП вырос на 67 процентов. При этом по темпам роста — более пяти процентов — Россия опережала среднемировые показатели.

https://ria.ru/20220113/job-1767504705.html

https://ria.ru/20220111/kartochki-1767256737.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, общество, ввп, алексей кудрин, россия