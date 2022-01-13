https://ria.ru/20220113/dzhoker-1767685236.html

Книги Пелевина и фильм "Джокер" описывают ситуацию в США, считает Рябков

Книги Пелевина и фильм "Джокер" описывают ситуацию в США, считает Рябков - РИА Новости, 13.01.2022

Книги Пелевина и фильм "Джокер" описывают ситуацию в США, считает Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что лучше всего ситуацию в американском обществе описывают книги российского писателя Виктора Пелевина, а также... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:33

2022-01-13T15:33

2022-01-13T15:33

в мире

виктор пелевин

сша

сергей рябков

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что лучше всего ситуацию в американском обществе описывают книги российского писателя Виктора Пелевина, а также американский фильм "Джокер" Тодда Филлипса."США испытывают некоторые такие внутренние напряжения и точки дискомфорта от ряда обстоятельств, которые сложились внутри страны, но и от меняющейся международной обстановки. Вспоминается фильм "Джокер", который был в какой-то мере провидческим", - сказал замминистра в эфире RTVI.Также Рябков привел в пример книги Пелевина "S.N.U.F.F." и "iPhuck 10"."Это провидческие книги о том, что может происходить в американском обществе... Оно испытывает определенные проблемы с самоидентификацией в разных своих сегментах и со взглядом в будущее", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20220113/lavrov-1767676498.html

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в мире, виктор пелевин, сша, сергей рябков, россия