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Книги Пелевина и фильм "Джокер" описывают ситуацию в США, считает Рябков
Книги Пелевина и фильм "Джокер" описывают ситуацию в США, считает Рябков - РИА Новости, 13.01.2022
Книги Пелевина и фильм "Джокер" описывают ситуацию в США, считает Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что лучше всего ситуацию в американском обществе описывают книги российского писателя Виктора Пелевина, а также... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:33
2022-01-13T15:33
в мире
виктор пелевин
сша
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что лучше всего ситуацию в американском обществе описывают книги российского писателя Виктора Пелевина, а также американский фильм "Джокер" Тодда Филлипса."США испытывают некоторые такие внутренние напряжения и точки дискомфорта от ряда обстоятельств, которые сложились внутри страны, но и от меняющейся международной обстановки. Вспоминается фильм "Джокер", который был в какой-то мере провидческим", - сказал замминистра в эфире RTVI.Также Рябков привел в пример книги Пелевина "S.N.U.F.F." и "iPhuck 10"."Это провидческие книги о том, что может происходить в американском обществе... Оно испытывает определенные проблемы с самоидентификацией в разных своих сегментах и со взглядом в будущее", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20220113/lavrov-1767676498.html
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в мире, виктор пелевин, сша, сергей рябков, россия
15:33 13.01.2022
 
Книги Пелевина и фильм "Джокер" описывают ситуацию в США, считает Рябков

Замглавы МИД Рябков: книги Пелевина и фильм "Джокер" описывают ситуацию в обществе США

© REUTERS / Sarah SilbigerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
Здание Капитолия США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что лучше всего ситуацию в американском обществе описывают книги российского писателя Виктора Пелевина, а также американский фильм "Джокер" Тодда Филлипса.
"США испытывают некоторые такие внутренние напряжения и точки дискомфорта от ряда обстоятельств, которые сложились внутри страны, но и от меняющейся международной обстановки. Вспоминается фильм "Джокер", который был в какой-то мере провидческим", - сказал замминистра в эфире RTVI.
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Также Рябков привел в пример книги Пелевина "S.N.U.F.F." и "iPhuck 10".
"Это провидческие книги о том, что может происходить в американском обществе... Оно испытывает определенные проблемы с самоидентификацией в разных своих сегментах и со взглядом в будущее", - подчеркнул дипломат.
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В миреВиктор ПелевинСШАСергей РябковРоссия
 
 
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