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В ДНР заявили о тяжелом вооружении украинских силовиков в жилых районах
В ДНР заявили о тяжелом вооружении украинских силовиков в жилых районах - РИА Новости, 13.01.2022
В ДНР заявили о тяжелом вооружении украинских силовиков в жилых районах
Украинская армия размещает тяжелое вооружение в жилых районах Донбасса, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:16
2022-01-13T14:40
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ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Украинская армия размещает тяжелое вооружение в жилых районах Донбасса, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение шести единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины в трех населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории", — сообщил представитель оборонного ведомства ДНР.Так, вблизи жилых районов Андреевки обнаружили зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса", в жилом районе Мангуша — реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и три самоходные 152-миллиметровые гаубицы 2С3 "Акация", а также ракетный комплекс класса "земля — воздух" С-300 вблизи Володарского.Как заявляют в ДНР, украинские силовики пытаются скрыть от наблюдателей ОБСЕ размещение вооружений и военной техники. Для этого они создают препятствия работе беспилотников миссии средствами радиоэлектронной борьбы, а также стреляют по ним.Так, в отчете миссии за 12 января указано, что в районе подконтрольного Киеву села Чермалык по дрону открыли огонь из стрелкового оружия. В ДНР отметили, что время и место запуска были заранее известны украинским силовикам.С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта, но стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах.
https://ria.ru/20220113/khramy-1767539526.html
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в мире, киев, оон, москва, нато, ситуация в днр и лнр, россия
13:16 13.01.2022 (обновлено: 14:40 13.01.2022)
 
В ДНР заявили о тяжелом вооружении украинских силовиков в жилых районах

В ДНР заявили о тяжелом вооружении ВСУ в жилых районах Андреевки, Мангуша и Володарского

© REUTERS / Press Service of the 92nd Separate Mechanized BrigadeУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade
Украинские военнослужащие
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ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Украинская армия размещает тяжелое вооружение в жилых районах Донбасса, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение шести единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины в трех населенных пунктах на подконтрольной Киеву территории", — сообщил представитель оборонного ведомства ДНР.
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Так, вблизи жилых районов Андреевки обнаружили зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса", в жилом районе Мангуша — реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и три самоходные 152-миллиметровые гаубицы 2С3 "Акация", а также ракетный комплекс класса "земля — воздух" С-300 вблизи Володарского.
Как заявляют в ДНР, украинские силовики пытаются скрыть от наблюдателей ОБСЕ размещение вооружений и военной техники. Для этого они создают препятствия работе беспилотников миссии средствами радиоэлектронной борьбы, а также стреляют по ним.
Так, в отчете миссии за 12 января указано, что в районе подконтрольного Киеву села Чермалык по дрону открыли огонь из стрелкового оружия. В ДНР отметили, что время и место запуска были заранее известны украинским силовикам.
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С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта, но стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах.
 
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