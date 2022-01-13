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В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 13.01.2022
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:56
2022-01-13T09:56
2022-01-13T09:56
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявляли, что 11 января украинские силовики также семь раз открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о семи нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины", - сказал офицер представительства ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Саханка, Новая Таврия, Байрак, Горловка, Александровка и Коминтерново из гранатометов и стрелкового оружия.
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в мире, киев, оон, москва, вооруженные силы украины, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
В Донецке заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки