https://ria.ru/20220113/donbass-1767605733.html

В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 13.01.2022

В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T09:56

2022-01-13T09:56

2022-01-13T09:56

в мире

киев

оон

москва

вооруженные силы украины

сцкк

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755590628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cad67f266fd236d00bb93dc3035c6251.jpg

ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявляли, что 11 января украинские силовики также семь раз открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о семи нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины", - сказал офицер представительства ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Саханка, Новая Таврия, Байрак, Горловка, Александровка и Коминтерново из гранатометов и стрелкового оружия.

https://ria.ru/20220112/dnr-1767531789.html

https://ria.ru/20220113/obstrel-1767600954.html

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, оон, москва, вооруженные силы украины, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия