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В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 13.01.2022
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:56
2022-01-13T09:56
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявляли, что 11 января украинские силовики также семь раз открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о семи нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины", - сказал офицер представительства ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Саханка, Новая Таврия, Байрак, Горловка, Александровка и Коминтерново из гранатометов и стрелкового оружия.
https://ria.ru/20220112/dnr-1767531789.html
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в мире, киев, оон, москва, вооруженные силы украины, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия
09:56 13.01.2022
 
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

В Донецке заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк42-летний житель Донецка у своего дома на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд
42-летний житель Донецка у своего дома на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР заявляли, что 11 января украинские силовики также семь раз открывали огонь по территории республики.
Украинский военный у села Зайцево в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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В ДНР фиксируют увеличение количества снайперов ВСУ у линии соприкосновения
"За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о семи нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины", - сказал офицер представительства ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Саханка, Новая Таврия, Байрак, Горловка, Александровка и Коминтерново из гранатометов и стрелкового оружия.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
 
В миреКиевООНМоскваВооруженные силы УкраиныСЦККСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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