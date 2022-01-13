https://ria.ru/20220113/doklad-1767720341.html
Путину доложат о переговорах с США и НАТО по гарантиям, сообщил Лукашевич
Путину доложат о переговорах с США и НАТО по гарантиям, сообщил Лукашевич - РИА Новости, 13.01.2022
Путину доложат о переговорах с США и НАТО по гарантиям, сообщил Лукашевич
Президенту РФ Владимиру Путину будет комплексно доложено о переговорах с США и НАТО по безопасности, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:58
2022-01-13T17:58
2022-01-13T17:59
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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину будет комплексно доложено о переговорах с США и НАТО по безопасности, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Конечно, будет доклад комплексный президенту РФ, и он уже будет определять степень готовности идти на какие-то дальнейшие шаги, в каких форматах, в какие сроки", - сказал Лукашевич в ходе пресс-конференции по итогам специального заседания постсовета ОБСЕ.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220113/medvedchuk-1767713404.html
https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html
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в мире, сша, москва, владимир путин, нато, александр лукашевич, совет россия-нато, обсе, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:58 13.01.2022 (обновлено: 17:59 13.01.2022)
Путину доложат о переговорах с США и НАТО по гарантиям, сообщил Лукашевич
Постпред при ОБСЕ Лукашевич: Путину доложат о переговорах с США и НАТО по гарантиям