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Язык российской дипломатии становится жестче, заявил постпред Крыма Мурадов
Язык российской дипломатии становится жестче, заявил постпред Крыма Мурадов - РИА Новости, 13.01.2022
Язык российской дипломатии становится жестче, заявил постпред Крыма Мурадов
Язык российской дипломатии становится жестче, это отвечает потребностям времени, считает постпред республики Крым при президенте РФ и бывший дипломат Георгий... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:14
2022-01-13T14:14
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россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Язык российской дипломатии становится жестче, это отвечает потребностям времени, считает постпред республики Крым при президенте РФ и бывший дипломат Георгий Мурадов."Сейчас из-за пандемии все меняется, посмотришь, как они кулаками все здороваются - страшно становится. В прежние времена это выглядело бы просто враждебно, но может, это отвечает нашей действительности? Наверное, мы дошли до некой враждебности в отношениях, причем не только между Россией и Западом. Это сейчас весь мир бурлит и во многом взрывается", - сказал он, выступая на пленарной сессии международного форума профессионалов протокола "Первые лица".По словам Мурадова, эта враждебность изменила и стиль высказываний, допустимых в протоколе."Если вы послушаете заявления, высказывания наших высоких дипломатов, прекрасно знающих протокольную практику... Вчера наш замминистра (Александр) Грушко, (в прошлом - ред.) постпред при НАТО, долгое время, выступал (на заседании совета НАТО), он заявил: на угрозы будем создавать ответные угрозы. Протокол это или нет? Да, протокол, особого времени. (Замглавы МИД РФ - ред.) Сергей Алексеевич Рябков, который твердо проводит нашу линию российскую..., предлагал (НАТО накануне переговоров с США в Женеве - ред.)... "собирать манатки и убираться от наших границ". Это тоже реальности протокола. Иногда нужно сказать и жёстко, это будет отвечать потребностям того времени, в котором мы оказались", - добавил дипломат.Заседание Совета Россия- НАТО состоялось в среду в Брюсселе. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые проводились 9-10 января в Женеве.
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сша, женева (город), нато, георгий мурадов, россия
14:14 13.01.2022
 
Язык российской дипломатии становится жестче, заявил постпред Крыма Мурадов

Постпред Крыма Мурадов: язык российской дипломатии становится жестче

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Язык российской дипломатии становится жестче, это отвечает потребностям времени, считает постпред республики Крым при президенте РФ и бывший дипломат Георгий Мурадов.
"Сейчас из-за пандемии все меняется, посмотришь, как они кулаками все здороваются - страшно становится. В прежние времена это выглядело бы просто враждебно, но может, это отвечает нашей действительности? Наверное, мы дошли до некой враждебности в отношениях, причем не только между Россией и Западом. Это сейчас весь мир бурлит и во многом взрывается", - сказал он, выступая на пленарной сессии международного форума профессионалов протокола "Первые лица".
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По словам Мурадова, эта враждебность изменила и стиль высказываний, допустимых в протоколе.
"Если вы послушаете заявления, высказывания наших высоких дипломатов, прекрасно знающих протокольную практику... Вчера наш замминистра (Александр) Грушко, (в прошлом - ред.) постпред при НАТО, долгое время, выступал (на заседании совета НАТО), он заявил: на угрозы будем создавать ответные угрозы. Протокол это или нет? Да, протокол, особого времени. (Замглавы МИД РФ - ред.) Сергей Алексеевич Рябков, который твердо проводит нашу линию российскую..., предлагал (НАТО накануне переговоров с США в Женеве - ред.)... "собирать манатки и убираться от наших границ". Это тоже реальности протокола. Иногда нужно сказать и жёстко, это будет отвечать потребностям того времени, в котором мы оказались", - добавил дипломат.
Заседание Совета Россия- НАТО состоялось в среду в Брюсселе. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые проводились 9-10 января в Женеве.
 
СШАЖенева (город)НАТОГеоргий МурадовРоссия
 
 
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