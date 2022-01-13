https://ria.ru/20220113/diplomatiya-1767663970.html

Язык российской дипломатии становится жестче, заявил постпред Крыма Мурадов

Язык российской дипломатии становится жестче, заявил постпред Крыма Мурадов - РИА Новости, 13.01.2022

Язык российской дипломатии становится жестче, заявил постпред Крыма Мурадов

Язык российской дипломатии становится жестче, это отвечает потребностям времени, считает постпред республики Крым при президенте РФ и бывший дипломат Георгий... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:14

2022-01-13T14:14

2022-01-13T14:14

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женева (город)

нато

георгий мурадов

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Язык российской дипломатии становится жестче, это отвечает потребностям времени, считает постпред республики Крым при президенте РФ и бывший дипломат Георгий Мурадов."Сейчас из-за пандемии все меняется, посмотришь, как они кулаками все здороваются - страшно становится. В прежние времена это выглядело бы просто враждебно, но может, это отвечает нашей действительности? Наверное, мы дошли до некой враждебности в отношениях, причем не только между Россией и Западом. Это сейчас весь мир бурлит и во многом взрывается", - сказал он, выступая на пленарной сессии международного форума профессионалов протокола "Первые лица".По словам Мурадова, эта враждебность изменила и стиль высказываний, допустимых в протоколе."Если вы послушаете заявления, высказывания наших высоких дипломатов, прекрасно знающих протокольную практику... Вчера наш замминистра (Александр) Грушко, (в прошлом - ред.) постпред при НАТО, долгое время, выступал (на заседании совета НАТО), он заявил: на угрозы будем создавать ответные угрозы. Протокол это или нет? Да, протокол, особого времени. (Замглавы МИД РФ - ред.) Сергей Алексеевич Рябков, который твердо проводит нашу линию российскую..., предлагал (НАТО накануне переговоров с США в Женеве - ред.)... "собирать манатки и убираться от наших границ". Это тоже реальности протокола. Иногда нужно сказать и жёстко, это будет отвечать потребностям того времени, в котором мы оказались", - добавил дипломат.Заседание Совета Россия- НАТО состоялось в среду в Брюсселе. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые проводились 9-10 января в Женеве.

https://ria.ru/20210605/krym-1735780646.html

сша

женева (город)

россия

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сша, женева (город), нато, георгий мурадов, россия