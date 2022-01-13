https://ria.ru/20220113/diplomatiya-1767652022.html

Россия настроена продолжить диалог с США, заявил Песков

Россия настроена продолжить диалог с США, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2022

Россия настроена продолжить диалог с США, заявил Песков

Россия настроена к продолжению диалога с США, у РФ никогда не было дефицита политической воли к диалогу, но не нужен процесс ради процесса, нужен конкретный... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:22

2022-01-13T13:22

2022-01-13T13:22

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совет россия-нато

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия настроена к продолжению диалога с США, у РФ никогда не было дефицита политической воли к диалогу, но не нужен процесс ради процесса, нужен конкретный результат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В России никогда не было дефицита политической воли к переговорам, к продолжению переговоров. Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. И я не сомневаюсь, что не будет дефицита к политической воле продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании: по этим принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат, конкретный ответ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Путин смысл в продолжении переговоров с США, планируется ли, что президенты США и РФ будут лично следить за ними.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220112/nato-1767517425.html

https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767236965.html

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в мире, сша, москва, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия