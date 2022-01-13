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Россия настроена продолжить диалог с США, заявил Песков
Россия настроена продолжить диалог с США, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2022
Россия настроена продолжить диалог с США, заявил Песков
Россия настроена к продолжению диалога с США, у РФ никогда не было дефицита политической воли к диалогу, но не нужен процесс ради процесса, нужен конкретный... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:22
2022-01-13T13:22
в мире
сша
москва
дмитрий песков
нато
совет россия-нато
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия настроена к продолжению диалога с США, у РФ никогда не было дефицита политической воли к диалогу, но не нужен процесс ради процесса, нужен конкретный результат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В России никогда не было дефицита политической воли к переговорам, к продолжению переговоров. Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. И я не сомневаюсь, что не будет дефицита к политической воле продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании: по этим принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат, конкретный ответ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Путин смысл в продолжении переговоров с США, планируется ли, что президенты США и РФ будут лично следить за ними.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220112/nato-1767517425.html
https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767236965.html
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в мире, сша, москва, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия
13:22 13.01.2022
 
Россия настроена продолжить диалог с США, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что России нужен результат диалога с США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия настроена к продолжению диалога с США, у РФ никогда не было дефицита политической воли к диалогу, но не нужен процесс ради процесса, нужен конкретный результат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В России никогда не было дефицита политической воли к переговорам, к продолжению переговоров. Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. И я не сомневаюсь, что не будет дефицита к политической воле продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании: по этим принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат, конкретный ответ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Путин смысл в продолжении переговоров с США, планируется ли, что президенты США и РФ будут лично следить за ними.
Перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 16:17
В миссии США заявили о готовности НАТО к диалогу и дипломатии
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 21:00
Рябков: Россия не знает, будет ли продолжен диалог с США по безопасности
 
В миреСШАМоскваДмитрий ПесковНАТОСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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