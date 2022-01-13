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Лукашевич назвал диалог России и США ключевым для безопасности в Европе
Лукашевич назвал диалог России и США ключевым для безопасности в Европе - РИА Новости, 13.01.2022
Лукашевич назвал диалог России и США ключевым для безопасности в Европе
Диалог между Россией и США является ключевым для безопасности в Европе, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:56
2022-01-13T17:56
2022-01-13T17:56
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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Диалог между Россией и США является ключевым для безопасности в Европе, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Европейская безопасность, конечно, напрямую зависит от состояния отношений между крупными державами, прежде всего Российской Федерацией и Соединенными Штатами, поэтому диалог между ними является ключевым с точки зрения достижения принципиальных согласий по ключевым аспектам военной безопасности в Европе", - сказал Лукашевич после специального заседания Постоянного совета ОБСЕ.
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в мире, сша, европа, александр лукашевич, обсе, россия
Лукашевич назвал диалог России и США ключевым для безопасности в Европе
Дипломат Лукашевич: диалог России и США является ключевым для безопасности в Европе