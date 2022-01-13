https://ria.ru/20220113/dialog-1767719651.html

Лукашевич назвал диалог России и США ключевым для безопасности в Европе

Лукашевич назвал диалог России и США ключевым для безопасности в Европе - РИА Новости, 13.01.2022

Лукашевич назвал диалог России и США ключевым для безопасности в Европе

Диалог между Россией и США является ключевым для безопасности в Европе, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:56

2022-01-13T17:56

2022-01-13T17:56

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европа

александр лукашевич

обсе

россия

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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Диалог между Россией и США является ключевым для безопасности в Европе, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Европейская безопасность, конечно, напрямую зависит от состояния отношений между крупными державами, прежде всего Российской Федерацией и Соединенными Штатами, поэтому диалог между ними является ключевым с точки зрения достижения принципиальных согласий по ключевым аспектам военной безопасности в Европе", - сказал Лукашевич после специального заседания Постоянного совета ОБСЕ.

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html

сша

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в мире, сша, европа, александр лукашевич, обсе, россия